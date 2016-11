Bodils nyre ble skadet: Kirurgen drakk vin under operasjonen

Da kirurgen skulle klippe over en tråd, klarte han hverken å stå rett eller klippe tråden, ifølge Helsetilsynet.

– Jeg er livredd for at han skal gjøre det igjen. Han slapp ekstremt billig unna, og nå tror jeg han vil forsøke å få jobben tilbake, sier Bodil Pedersen til VG.

Hun ble utsatt for det utenkelige i fjor: Kirurgen som skulle operere henne hadde drukket alkohol. Pedersen mener han er skyld i at nyren hun fikk av søsteren er permanent skadet og at hun i dag er delvis ufør.

Ikke tilstrekkelig bevist

Fredag 11. november ble den tidligere overlegen ved Rikshospitalet dømt til 24 dager i fengsel for forholdet gjennom en tilståelsesdom.

Pedersen reagerer sterkt på dommen, som konkluderer med at det ikke kan bevises at kirurgen opererte i beruset tilstand.

Det fremgår av dommen at avdelingslederen overtok operasjonen da det oppsto komplikasjoner. Kirurgen tok da en pause, som etter hans forklaring varte i rundt 45 minutter.

I pausen innrømmer kirurgen å ha drukket trekvart liter vin, før han returnerte til operasjonsstuen.

Da han kom tilbake skal han ha klippet en tråd fra et sår. Kollegene oppfattet at at han var beruset da han kom tilbake, og legen ble sendt ut av operasjonsstuen.

Domstolens versjon av saken er uforståelig for Pedersen, og det samme er straffen.

– Hadde han kjørt bil i stedet for å operere på meg ville han fått strengere straff. Å høre det som kom fram i retten er som å bli spyttet på enda en gang, sier hun.

Helsetilsynet: Drakk alkohol før operasjonen



For det finnes en annen versjon av det som skjedde. Denne er sammenfattet i en omfattende tilsynsrapport fra Statens helsetilsyn.

Rapporten skiller seg markant fra det som legges til grunn i dommen. For helsetilsynet slår fast at legen hadde drukket alkohol før operasjonen. Tilsynet skriver at det oppsto flere alvorlige komplikasjoner, som mest sannsynlig skyldes kirurgens ruspåvirkede tilstand.

Det førte til skader på donornyren, i tillegg ble inngrepet langt mer omfattende enn planlagt.

– Klarte ikke stå rett



Helsetilsynet skriver at kirurgens pause varte i rundt 15 minutter. Slik beskriver de situasjonen da legen kom tilbake fra pausen:

«Han tok plass ved siden av LIS (lege i spesialisering, journ.anm.) og skulle klippe over en tråd, men han klarte hverken å stå rett eller å klippe tråden.»

Da ba operasjonssykepleieren kirurgen om å forlate operasjonsstuen. Avdelingslederen kom frem til at transplantasjonen måtte gjøres om. Det ble ikke tatt promilleprøve av kirurgen etter hendelsen, selv om dette normalt sett skal gjøres.

Helsetilsynet skriver at kirurgen selv har erkjent å ha drukket alkohol før operasjonen.

Håper hun får ny nyre



Igjen sitter Bodil Pedersen og håper hun en dag vil få en ny nyre. Hun føler at overgrepet mot henne er blitt bagatellisert, og at hun er gjort til brikke i et spill for å unngå å innrømme feil og å tape prestisje.

Hun forteller at hun må tilbake i donorkø om ikke så mange år, i stedet for om 25 år tidligst, slik prognosen var da hun fikk en nyre av søsteren sin. I dag er hun mellom 50 og 60 prosent ufør, selv om alt tilsa hun skulle kunne jobbe fullt.

Hun er redd for at tilståelsesdommen kan brukes av legen i et forsøk på å få praktisere medisin igjen.

– Jeg skal forhåpentligvis inn på samme avdeling og få en ny nyre om noen år. Da trenger jeg å vite at festen er over på Rikshospitalet, sier hun.

FRYKTET DET VERSTE: Ole Gunnar Nilsen trodde samboeren Bodil Pedersen var død da han kjørte til sykehuset. Foto: Erlend Daae , VG

Pedersens samboer, Ole Gunnar Nilsen, skulle ønske han fikk mer informasjon mens operasjonen pågikk.

– Da jeg kjørte tilbake til sykehuset trodde jeg at hun var død. Da hadde hun vært inn og ut og blitt operert i nesten 20 timer til sammen. Jeg kunne ikke forstå hvorfor de ikke ringte meg og sa noe, så jeg regnet med at jeg var på vei for å hente et lik, sier Nilsen til VG.

Helsetilsynet slår fast at sykehuset ikke har brutt informasjonsplikten, men ber dem merke seg tilbakemeldingen fra samboeren.

Rikshospitalet brøt loven

Oslo universitetssykehus (OUS) får krass kritikk fra Helsetilsynet, som konkluderer med at de brøt loven.

I rapporten viser tilsynet til at kirurgens tidligere rusmisbruk har vært kjent i organisasjonen. I 1996 ga legen avkall på retten til å rekvirere vanedannende medisiner, men han fikk ny rekvireringsrett for legemidlene i 1998.

Samtidig kom det også flere bekymringsmeldinger om at kirurgen hadde skjelvinger i hendene under operasjoner. Likevel ble det ikke iverksatt tiltak som kunne fanget opp at kirurgen møtte ruspåvirket på jobb, skriver tilsynet.

I rapporten står det at OUS ikke viser tilstrekkelig forståelse for at rusproblematikk utgjør risiko for svikt og skade.

Pedersen er kritisk til at OUS ikke påklaget politiets avgjørelse om å la saken gå som en tilståelsesdom. Hun ønsket en rettssak der det kunne blitt ført vitner og beviser – uansett hva slags oppmerksomhet mot sykehuset dette ville ført til.

– Bukken passer havresekken. Denne saken er like mye Rikshospitalets feil, og de velger å la ham slippe unna med en tilståelsesdom der han ikke engang innrømmer han hadde drukket da han opererte på meg, sier hun.

Kirurgen hevder han var edru før operasjonen

Overlegen som sto bak inngrepet ønsket ikke selv å kommentere saken. Forsvarer Lars Christian Sunde skriver at hans klient er fryktelig lei seg for det som har skjedd, og at han beklager det dypt.

Sunde forteller at kirurgen er usikker på om han ser for seg å komme tilbake som lege.

– Han mener han ikke inntok alkohol før operasjonen, og at det følgelig ikke er noen sammenheng mellom alkoholinntaket og komplikasjonen som oppsto. Jeg tilføyer at heller ikke politiet har funnet grunnlag for å si at han opererte i beruset tilstand, skriver advokaten i en e-post til VG.

FORSVARER: Advokat Lars Christian Sunde. Foto: Bjørn Erik Larsen , VG

HR-direktør Morten Meyer ved OUS forteller at saken har fått konsekvenser for hvordan sykehuset jobber med rusfare.

– Dette er en svært uheldig og trist sak, som blir tatt på største alvor i sykehuset. Vi har trukket lærdom av den, og den har fått direkte konsekvenser for rutiner og måten vi jobber med dette temaet på i sykehuset, sier Meyer til VG.

– Helsetilsynet mener dere ikke viser tilstrekkelig forståelse for at rusproblematikk utgjør en høy risiko for svikt og skade. Hva vil dere si til det?

– Vi mener vi gjør det, men vi tar helsetilsynets konklusjon til etterretning. Vi gjennomfører nå nødvendige endringer og forbedringer for å rette opp i påpekte mangler, sier han.

Mener OUS har vært åpne



HR-direktøren forteller at det er foretatt en gjennomgang av rutiner for hele sykehuset, som de er i ferd med å ferdigstille.

– Vi har strammet inn rutiner for rustesting, og vi har diskutert hvordan vi kan få til en bedre opplæring av medarbeidere og ledere for å følge opp situasjoner med mistanke om rus.

HR-direktøren forteller at god opplæring og oppfølging om hvordan man helt konkret går frem ved mistanke om rus er blant de viktigste tiltakene.

– Hvorfor klaget dere ikke på avgjørelsen om å la dette bli en tilståelsesdom?

– Vi har vært åpne i saken fra starten av. Vi anmeldte legen til politiet. Det er politiet som etterforsker saken og bestemmer videre håndtering, sier Meyer.

På bakgrunn av hendelsen ble kirurgen fratatt autorisasjonen som lege. Kirurgen klaget, men helsetilsynet fant ingen grunn til å endre vedtaket. Saken er oversendt Statens helsepersonellnemnd for videre behandling.