Oslo-luften dårligst i Europa

Oslo var mandag den byen i Europa med dårligst luftkvalitet.

Luftkvaliteten i flere byer på Sør- og Østlandet var mandag på et helsefarlig nivå. Norsk institutt for luftforsknings (NIFL) målestasjoner viser at luftkvaliteten er helsefarlig og på rødt nivå i Oslo, Drammen, Fredrikstad og Grenland. I Bergen, Bærum og Kristiansand er faregraden oransje.

Når luftforurensningen er på rødt nivå vurderes helserisikoen som betydelig. Barn med luftveislidelser som astma, og voksne med alvorlige hjerte, kar- eller luftveislidelser bør redusere utendørsaktivitet og ikke oppholde seg i de mest forurensede områdene.

Les også: – Barn med astma må holde seg inne

Ifølge nettstedet airqualitynow.eu var Oslo den byen i Europa med den dårligste luftkvaliteten mandag, med en verdi på 90, men nivået på luftkvaliteten er oransje.

NIFL og Air Quality operer med ulike verdier og derfor varierer også fargekodene, forklarer Leonor Tarrason, Forskningsdirektør ved NIFL.

Lest denne?: Norge dømt for farlig høy luftforurensning

Fyrverkeri har bidratt til dårlig luft



Uavhengig om det er rødt eller oransje, så har luftkvaliteten flere steder vært svært dårlig de siste dagene, konstaterer Tarrason.

Hovedkildene til forurensning i norske byer er utslipp fra transport og vedfyring. Luftkvaliteten pleier å være verst på kalde dager vinterstid. Tarrason legger til at nyttårsrakettene også har bidratt til at verdiene har vært spesielt høye de siste dagene:

– Timeverdiene av svevestøv var for eksempel spesielt høye ved midnatt på nyttårsaften – alle rakettene har selvsagt bidratt til å danne svevestøv, sier Tarrason:

– Også er det jo slik at mange har vært bortreist. Nå er de tilbake og det er både mange flere biler på veiene, men også mange flere mennesker som varmer opp husene med vedfyring, fortsetter hun.

Kan vare i flere dager



Høye verdier med svevestøv i luften har bygget seg opp, og det kan vare i flere dager hvis vær forhold ikke forandrer seg, ifølge Tarrason.

Hun mener imidlertid at Oslo stegvis gjør gode tiltak for å redusere utfordringene med luftkvaliteten.

185 mennesker dør for tidlig hvert år på grunn av svevestøv-lufta i Oslo, ifølge Folkehelseinstituttet.

I oktober vedtok hovedutvalget for samferdsel i Akershus en femdobling av bompengetakstene på dager med høy luftforurensing.