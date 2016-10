Venstre vil opprette nytt senter for transplantasjon

455 personer står i kø for å få transplantert et nytt organ. Samtidig utføres langt færre donasjoner fra levende givere. Venstre vil opprette et nytt senter for organtransplantasjon.

– 2010 og 2011 var gode år da vi var i ferd med å redusere ventelistene. Siden da har ventelistene økt, fastslår Venstre helsepolitiske talsperson, Ketil Kjenseth.

Ved utgangen av september sto 455 personer på venteliste for transplantasjon, viser tall fra Oslo universitetssykehus (OUS). Det er en økning på 89 prosent fra utgangen av 2008.

I dag – på den nasjonale organdonasjonsdagen – foreslår Venstre å opprette et nytt transplantasjonssenter i tillegg til det ene som fins i dag. Kjenseth ser for seg en todeling etter om organet kommer fra en levende eller død donor.

Nå er det bare Rikshospitalet som utfører transplantasjoner i Norge. Det blir for sårbart, mener Kjenseth.

Preget av konflikt



– Særlig når avdelingen i lang tid har vært preget av uroligheter, sier han.

MONOPOL: Rikshospitalet er det eneste sykehuset i Norge hvor det utføres organdonasjoner. Foto: Frode Hansen , VG

Som VG tidligere har skrevet, har den eneste avdelingen som utfører nyre- og levertransplantasjoner i Norge, i lengre tid vært herjet av konflikt. Konflikten førte til at tre av landets mest erfarne kirurger på området sluttet.

– Det tar nesten ti år å utdanne disse legene, så når tre blir borte, er det klart det gjør noe med kapasiteten, sier Kjenseth.

– Har forsinket operasjoner



– Avdelingen rapporterer at alt er OK, og at det er hentet inn vikarer. Det gjør nok at de får utført operasjonene, men de får ikke gjort utredningene fort nok, fortsetter venstrepolitikeren.

– Så du stiller spørsmål ved om alt virkelig er OK på avdelingen?

– Ja. Urolighetene går ut over noe. Og det er åpenbart at dette har gått ut over utredninger av levende givere og ført til at operasjoner har blitt forsinket, svarer Kjenseth.

Avviser at konflikt har betydning



Avdelingsleder ved avdeling for transplantasjonsmedisin, Pål-Dag Line, avviser venstrepolitikerens påstander:

«Påstandene fra Kjenseth bygger ikke på kunnskap om hvordan denne virksomheten er organisert og har ikke dekning i fakta», skriver han i en e-post til VG.

«Transplantasjonskirurgene utreder ikke mottakerne, og utreder heller ikke levende givere. For levende givere og pasienter med nyresvikt gjøres dette av nefrologene, for leverpasientene gjøres det av hepatologene. Utredningskapasiteten var og er uberørt».

Ifølge Line er årsaken til økt venteliste er «noe nedgang i donasjonsrate på grunn av økt nei-frekvens hos pårørende, og økt etterspørsel. Det vil si økt antall påmeldinger til nyretransplantasjon».

God nok kapasitet



Under behandlingen av statsbudsjettet for 2016, påla Stortinget regjeringen å komme tilbake med en vurdering av kapasitetsbehovet for transplantasjoner i statsbudsjettet for 2017. Rapporten kom ifølge helse- og omsorgsminister noen få dager for sent til å bli omtalt i budsjettforslaget.

– Konklusjonen er at det ikke er grunnlag for å si at organiseringen av tilbudet ikke er hensiktsmessig. Det er altså ikke kapasiteten på Rikshospitalet som er problemet, men utfordringen er tilgangen på organer, sier Bent Høie (H).

Ifølge statsråden står helseforetakene fritt til å søke Helsedirektoratet om å få opprette et tilbud om organdonasjon hvis de skulle ønske det.

– En slik søknad vil bli behandlet av direktoratet, sier Høie.

– Snakk med de nærmeste



Helseministeren er selv registrert organdonor. Å være registrert er likevel ikke det viktigste, ifølge Høie:

– Det viktigste er å fortelle det om sine nærmeste. Selv om en har tenkt på det selv, må en si det også, sier han.

Flere sier nei til donasjon



I tillegg til uroen ved transplantasjonskirurgisk avdeling, peker Kjenseth på flere årsaker til at transplantasjonskøen vokser.

Ikke bare sier flere pårørende nei til å donere organer fra sine døde familiemedlemmer, det utføres også langt færre transplantasjoner fra levende givere.

– I 2010 var nær familie givere i halvparten av alle nyretransplantasjoner, nå er de det bare i en firedel. Det er en dramatisk nedgang, særlig med tanke på at Norge har vært et foregangsland i Europa når det gjelder levende givere, sier Kjenseth.

Hittil i år har 33 prosent av de pårørende sagt nei til å donere organer fra sine døde familiemedlemmer. Det er den høyeste avslagsprosenten siden 2008, ifølge tall fra OUS.

Vet ikke hvorfor flere sier nei



– Vi vet ikke hva som er årsaken til at flere sier nei. Dette ønsker vi å finne ut av, sier daglig leder i Stiftelsen Organdonasjon, Hege Lundin Kuhle.

Hun stiller likevel spørsmål ved om den nye transplantasjonsloven, som trådte i kraft ved årsskiftet, kan ha en betydning:

– Hvis den avdødes vilje ikke er kjent, er det opp til de pårørende å bestemme. Tidligere åpnet loven for at helsepersonellet kunne utforske et nei litt. Nå er de pliktige til å opplyse om at det holder at en av de pårørende sier nei. Jeg er redd det gjør noe både med helsepersonellet og de pårørende, sier Kuhle.

Ketil Kjenseth er åpen for å se på loven på nytt hvis det Kuhle sier stemmer:

– Hvis loven har bidratt til at flere sier nei til transplantasjon, må vi se nærmere på det, sier han.

Planlagte operasjoner avlyses



Kuhle synes Venstres forslag om å opprette et nytt senter for transplantasjon er svært interessant. Hun støtter også forslaget om å todele virksomheten etter om organet kommer fra en levende eller død donor.

Manglende kapasitet ved Rikshospitalet gjør ifølge Kuhle at pasienter som kommer inn for en planlagt operasjon for å gi en nyre til en av sine nærmeste må snu fordi det kommer inn organer fra døde personer.

– For noen skjer dette flere ganger. Det er både tøft for dem det gjelder, upraktisk for sykehuset og dyrt for samfunnet, sier hun.