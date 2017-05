Orderud-saken begjært gjenopptatt

Ekteparet Per og Veronica Orderud er tilbake på Orderud Gård. Veronica Orderud er løslatt onsdag, 16 år etter at hun ble dømt til 21 års fengsel for medvirkning til drap sammen med ektemannen Per Orderud. Bildet er tatt av Tore Sandberg som jobber for at saken deres skal gjenopptas.

Foto: Tore Sandberg / NTB scanpix