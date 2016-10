Psykiater: – Barnehager bør arrangere våpendag

Barnehagene burde ha en våpendag, der barna lærer seg å forholde seg til lekevåpen og bruke dem på riktig måte, mener psykiater Anne Kristine Bergem.

Hun mener det vil gjøre gutter bedre kjent med sin egen maskulinitet, skriver Utdanningsnytt.

Tanken om våpendag fikk psykiater Anne Kristine Bergem da sønnen hennes var liten og gikk i barnehage. Det var «ha med»-dag, og det eneste han ville ha med seg, var lekevåpen. Barnehagen nektet ham det.

Bergem sier hun tror det er godt ment, men misforstått fra barnehagepersonellets side å nekte bruk av lekevåpen.

– Vår første assosiasjon til våpen er krig. Men vi løser ingenting med å forby våpen. Det er bedre å ta inn våpen og lære å bruke dem på riktig måte. Vi mennesker kan gjøre skade med ord også, men vi kan jo ikke forby noen å snakke for det, sier hun.

Innholdet i en våpendag kunne for eksempel være å lære barna to skritt i fekting, eller å skyte på blink med pil og bue. Barna bør lære at de ikke skal sikte på andre mennesker når de har lekevåpen i hendene, og at det finnes riktige og gale måter å bruke våpen på, mener hun.

– Å lekeslåss er en viktig faktor i gutters utvikling, og det er viktig å gi rom for den type utvikling i trygge rammer, sier psykiateren.

