Småfly krasjet i fjellvegg i Oppland: Én person funnet død

SØR-AURDAL (VG) Én person er funnet død etter at et småfly krasjet inn i en fjellvegg i Sør-Aurdal kommune.

Det var klokken 21.24 at politiet fikk de første meldingene om at et småfly med to seter hadde krasjet i området. Småflyet hadde to seter, men politiet bekrefter natt til onsdag at de ikke tror det var flere enn den omkomne om bord.

Personen er ikke identifisert, men politiet skriver i en pressemelding at ulykkesflyet tilhørte en flyklubb på Østlandet, og at de har startet arbeidet med å varsle antatt pårørende.

I en pressemelding skriver politiet at vrakrester er spredt i et område på omtrent 200 x 200 meter, og at ulykkesstedet ligger i et fjellområde med vanskelig terreng og uten veiforbindelse.

Det er også vanskelige landingsforhold for helikopter, og hjelpemannskaper må derfor ta seg inn til fots.

– Vi holder på ennå. Vi begynner å få mannskaper oppover. Det er litt grisgrendt, sier operasjonsleder Arne Nordevik i Innlandet politidistrikt til VG.

– Ikke sendt ut nødsignal

Like før klokken 23 bekrefter han at redningsmannskaper er på ulykkesstedet, og at de vil jobbe på stedet med politiet utover natten.

Til NRK sier politiet at vitner har sett flyet gå ned, og at det er observert flammer i området. Ifølge operasjonslederen ble det ikke sendt ut nødsignal fra flyet.

Luftambulanse, politihelikopter og redningshelikopter har søkt etter personer fra luften, men foreløpig uten hell.

– Politiet arbeider nå med å få klarhet i hva slags type fly det er som har styrtet, hvor flyet kom fra, hvor det skulle og hvor mange personer som var om bord, skriver politiet i en pressemelding like før midnatt.

Vitne til VG: Hørte et smell

Christian Mathiesen er på telttur med familien i nærheten av ulykkesstedet. Han forteller at de tidligere om kvelden hørte flydur i området.

– Vi hørte et smell, men tenkte kanskje det var torden, forteller han til VG.

VITNE SÅ BLÅLYS OG KJØRETØYER: Christian Mathisen er på telttur i Vassfaret og forteller til VG tirsdag kveld at det begynner å komme en del kjøretøyer til stedet og at han kan se blålys. Foto: CHRISTIAN MATHISEN

Familien oppholder seg på Nevlingkollen på motsatt side av ulykkesstedet, og har de den siste tiden sett stadig flere lys fra kjøretøyer og helikoptre som har ankommet området.

– SeaKing-helikoptret har vært der lenge. Det begynner å komme en del kjøretøyer og vi kan se blålys, sier Mathiesen, som legger til at området ser svært bratt ut.

Avinor har etter anmodning fra politiet i Innlandet etablert flyforbud som gjelder to nautiske mil over ulykkesstedet.