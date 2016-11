Kontoen til Gerd Thordis (88) ble tappet: Nå er saken oversendt statsadvokaten

Gerd (88) mistet store verdier og eiendeler etter ti måneder under vergemål. Først ble sønnens anmeldelse henlagt, nå er saken oversendt Statsadvokaten.

Det er GD som skriver dette tirsdag. Ifølge avisen har politiet på Lillehammer nylig oversendt anken fra sønnen, Per Jarle Dyrud, til statsadvokaten i Hedmark og Oppland.

– Jeg er spent på utfallet videre i denne saken, sier Per Jarle Dyrud til GD.

Saken om Gerd Thordis Dyrud (88) har engasjert store deler av Norge etter at avisen Gudbrandsdølen Dagningen først fortalte om den i oktober. I ti måneder var kvinnen under vergemål. Nå har hun mistet store verdier.

Forholdet ble anmeldt til politiet av sønnen Per Jarle Dyrud i mai i år. Da ble den henlagt, men Dyrud ble ikke informert om henleggelsen før i oktober.

– Den ble henlagt fordi det ikke var rimelig grunn til å tro at det forelå straffbare forhold, sa politijurist Lars Ringvik ved Lillehammer politikammer til VG i slutten av oktober.

Den 9. juni i fjor ble Gerd Thordis Dyrud lagt inn på Forset omsorgssenter i Gausdal kommune. Ti dager senere oppnevnte Fylkesmannen i Oppland en økonomisk verge for henne. Hennes sønn og nærmeste pårørende Per Jarle Dyrud ble ikke informert om vergemålet.

Først 24. oktober 2015 fikk han vite at moren var satt under vergemål, via en beskjed på telefonsvareren.

Da han fikk tilgang til sin mors bolig i januar i år. var den nesten helt tom. Alt av både affeksjons- eller økonomisk verdi var borte, ifølge ham.

Nå skal Statsadvokaten vurdere saken på nytt - og utfallet kan ende med tiltale, henleggelse - eller at Statsadvokaten sender saken i retur med beskjed om ytterligere etterforskning av saken.

Den anmeldte vergen har tidligere gitt uttrykk for at han oppfatter saken som ensidig fremstilt.

– Jeg vil renvaske meg, og jeg har selv snakket med politiet og rådført meg med dem, sa han til VG.