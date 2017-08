Én person bekreftet død etter flystyrt i Sør-Aurdal

SØR-AURDAL (VG) Én person er funnet død etter at et småfly med to seter krasjet inn i en fjellvegg.

Politiet bekrefter natt til onsdag at de ikke tror det var flere personer om bord i ulykkesflyet, som tilhørte en flyklubb på Østlandet.

Den avdøde er ikke identifisert, men politiet skriver i en pressemelding at de har startet arbeidet med å varsle antatt pårørende.

Det var klokken 21.15 tirsdag kveld at politiet fikk de første meldingene om at et småfly hadde krasjet i Sør-Aurdal kommune i Oppland. Ifølge politiet er vrakrester spredt i et område på omtrent 200 x 200 meter.

Ulykkesstedet ligger i et område med vanskelig terreng og uten veiforbindelse, og redningsmannskaper har derfor måttet ta seg inn til fots. VGs reporter på stedet forteller at det er omtrent fem kilometer fra der skogsveien slutter og inn til ulykkesstedet.

Det er fortsatt uklart hvor flyet kom fra – og hvor det var på vei. Politiet har heller ikke sagt noe om flytypen.

Ifølge NRK skal det ikke ha blitt sendt ut nødsignal fra flyet. Sammen med Statens Havarikommisjon vil politiet onsdag morgen fortsette undersøkelsene for å finne ut mer om hendelsesforløpet og årsaken.

Vitne til VG: Hørte et smell

Christian Mathiesen er på telttur med familien i nærheten av ulykkesstedet. Han forteller at de tidligere om kvelden hørte flydur i området.

– Vi hørte et smell, men tenkte kanskje det var torden, forteller han til VG.

VITNE SÅ BLÅLYS OG KJØRETØYER: Christian Mathisen er på telttur i Vassfaret, og tok tirsdag kveld bilde over mot ulykkesstedet.

Familien oppholder seg på Nevlingkollen på motsatt side av ulykkesstedet, og fortalte tirsdag kveld at de har sett stadig flere lys fra kjøretøyer og helikoptre som ankom ulykkesstedet.

– SeaKing-helikoptret har vært der lenge. Det begynner å komme en del kjøretøyer og vi kan se blålys, sier Mathiesen, som legger til at området ser svært bratt ut.

– Så ingen flammer

Åse Kulterud (57) bor i Hedalen, rett ved inngangen til Vassfaret, og så ulykkesstedet da hun kjørte innover sammen med mannen og datteren sent tirsdag kveld.

– Mens vi sto og så, så kom lysene fra helikopteret. Det løftet seg opp og fløy nordover, sier hun.

Hun beskriver fjellsiden hvor flyet styrtet som veldig utilgjengelig. Det er lite bebyggelse der og de få skogsveiene i området går ikke opp til det ulendte ulykkesstedet.

– Det er bratte fjellskrenter nedover, store steinrøyser og mye skog. Vi skimtet at lysene var ved en kjempestor steinrøys, så flyet har nok ligget i den øverste delen av denne. Vi så ingen flammer, men skodden henger litt i fjellene, så det var vanskelig å si om vi så røyk, sier hun.