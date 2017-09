Ommund (22) fra Tysvær savnet i Frankrike

Familien til Ommund Veim Eikje fra Tysvær har ikke hørt fra studenten på over to uker.

22-åringen dro til byen Avignon i Sør-Frankrike på et utvekslingsprogram i slutten av august. Siste livstegn var et bankuttak 2. september. Søndag ble han meldt savnet.

– Det har vært en vanskelig tid for familien.Vi vet ikke hva som har skjedd. Den uvissheten som vi lever med er forferdelig, sier Ommunds onkel, Ove Eikje til VG.

Han forteller at faren til Ommund har vært nede i Frankrike siden søndag for å lete etter sønnen. Onkelen opplyser at familien ikke har noen tanker om hva som kan ha skjedd med Ommund Veim Eikje.

Bakgrunn: Norsk student savnet i Frankrike

– Det er helt ufattelig. Han er en reisevant gutt, som har vært utvekslingsstudent i USA. Han er vant til å reise rundt og komme seg frem. Det er uforståelig, sier Eikje til VG.

Faren i Frankrike

Eikje er tilknyttet Universitetet i Bergen, og rektor Dag Rune Olsen gikk ut mandag og sa at de ikke hadde hørt fra ham på lenge. UiB har satt i gang beredskapsplanen for studenter i utlandet og er i kontakt med familien.

Ommunds far har reist til Frankrike for å lete etter sønnen. De vet ennå ikke hvor han hadde fått hybel. Det er fransk politi som har ansvaret for saken, men Sør-Vest politidistrikt holder tak i den fra norsk side.

Bilde på Instagram

Ommund Eikje skal ha vært vant med å reise, og han har blant annet vært i USA på egen hånd flere ganger. Han er tilknyttet UiB ved Institutt for lingvistiske, litterære og estetiske studier og reiste til Frankrike for å studere språk.

Det er få spor å gå etter for familien. Bortsett fra et par uttak fra bankkontoen hans har han lagt lite ut. Siste bilde på Instagram er av en bygning i Avignon fra 31. august.

Pressetalsperson Ane Lunde i Utenriksdepartementet bekrefter at en norsk statsborger fortsatt er savnet i Frankrike. Hun viser til at dette er en sak for fransk politi, og at UD derfor ikke har noe mer å opplyse om saken.