Venstre og KrF krever at Olje-Tord må trekke olje-kart på nytt

Regjeringens støttepartier Venstre og KrF krever at oljeminister Tord Lien (Frp) umiddelbart snur og trekker tilbake åpningen av Jærkysten for oljeaktivitet.

– Jeg er gjort oppmerksom på at disse kartene fortsatt ligger ute med Jærkysten som et område åpent for nomineringer fra oljeselskapene. Det må regjeringen slutte med umiddelbart. De må selvfølgelig fjerne disse kartene og få dette i orden. Dette skal ikke være en del av konsesjonsrunden uansett, sier Venstres nestleder Ola Elvestuen til VG fredag ettermiddag.

– Når forventer du at dette skal bli endret?

GIKK PÅ EN SMELL: Olje- og energiminister Tord Lien (Frp), her under oljemessen i Stavanger 29. august.

– Det er ikke noe spørsmål om når hvis dette ikke er gjort. Det må skje nå. Regjeringen må bare få dette i orden. Dette er noe regjeringen skal gjøre, sier Elvestuen.

En farse



Kristelig Folkeparti reagerer også kraftig på at Lien ikke har fjernet kartet.

- Nå må Tord Lien rydde opp. Denne farsen må det bli slutt på. Han har brutt samarbeidsavtalen, brutt forvaltningsplanen og brutt verneplanen. Nå må han få ryddet opp i dette, slik at konsesjonsrunden er i tråd med samarbeidsavtalen vi har med regjeringen, sier stortingsrepresentant Kjell Ingolf Ropstad.

– Hvorfor er det viktig å få fjernet dette kartet?

- Dette er et veldig viktig og sårbart område. For KrF er det viktig at det ikke sås tvil om at disse områdene er vernet. Det er svært uheldig at dette området ligger ute nå, sier Ropstad.

Det krystallklare kravet fra regjeringens støttepartier kommer samme dag som Venstre og KrF får kjeft fra miljøbevegelsen og de to miljøpartiene SV og Miljøpartiet De Grønne for å la Lien slippe billig unna Lofoten-fadesen.

Åpent i vernet område



Tirsdag avdekket VG at også de nye oljekartene til Lien inneholder et område som er vernet. Så sent som 17. juni i år bestemte nemlig Høyre/Frp-regjeringen at et 142 kvadratkilometer stort havområde utenfor kommunene Klepp og Hå på Jæren skulle vernes.

Men i oljeministerens nystartede konsesjonsrunde er 124 kvadratkilometer av dette området blitt åpnet for oljeselskapene, i det som er blokk 19 i Nordsjøen.

Lien måtte forrige uke trekke tilbake den første runden med oljekart etter at bransjenettstedet Upstream avdekket at Lien hadde åpnet områder som er omfattet av regjeringens samarbeidsavtale med KrF og Venstre og forvaltningsplanen.

Men fortsatt ligger altså det marine verneområdet utenfor Jærkysten ute som en del av områdene som oljeselskapene nå kan vise interesse for.

– Dette området må Lien ta ut. Det er viktig fordi det er vernet. Det skal ikke være noen aktivitet der, og det er helt avgjørende at regjeringen er tydelig også overfor oljeselskapene i denne nominasjonsrunden på det, sier Elvestuen.

– Det vernede området er et viktig og rikt leveområde for flere sjøfuglarter, og viktig leveområde for hai, blant annet pigghå, som er en sterkt truet art, sier Nina Jensen.

Hennes medarbeidere oppdaget at oljekartet dekker det fredede området, da de finstuderte oljekartet etter at VG mandag kveld avslørte regjeringens siste oljefadese: At regjeringen hadde utlyst flere områder som er stengt for oljevirksomhet etter forvaltningsplanene for den norske kysten.

Rystende illojalt



Også Bellona er kritiske til at Lien fortsatt ikke har endret kartene.

– Dette skulle han ha ryddet opp i med en gang. Det er helt uhørt hvordan oljeministren nå holder på, sier Bellona-sjef Frederic Hauge til VG.

Men olje- og energiminister Tord Lien kommenterer kravet fra Venstre og KrF slik:

«En del av Jærkystens marine verneområde strekker seg inn i en blokk som er åpnet for petroleumsvirksomhet. Da vern ble etablert, var det kjent at området allerede var åpnet for petroleumsvirksomhet. Skulle det noen gang i fremtiden bli gitt tillatelse til å drive aktivitet her, må naturligvis vernebestemmelsene respekteres» skriver Lien i en epost til VG fredag ettermiddag.

Hauge sier Liens respons på kravet fra Venstre og KrF er hoderystende.

– Denne kommentaren fra Tord Lien viser jo at han totalt har misforstått hva et vernet område betyr. Han går i konflikt med sin egen regjerings vedtak. Dette er rystende illojalt fra Lien mot sin egen statsminister, sier Hauge.