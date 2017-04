Tror på lysere tider for oljebransjen

Eksperter og politikere er samstemte: Pilene peker oppover for norsk oljebransje.

– Det har vært veldig dårlige tider i flere år. Og også i år er det tøft. Men fra neste år blir det ikke like ille, sier Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Markets.

Hun er optimistisk både på vegne av oljeprisen og investeringsaktiviteten på norsk sokkel.

– Vi ser nok ikke priser som i 2014, men vi tror oljeprisen vil ligge på rundt 70 dollar fatet i flere år fremover, sier Haugland, og legger til:

– Vi tror på en utflating neste år, og en oppgang i investeringsaktiviteten på norsk sokkel i 2019 og 2020. Det vil også gi positive ringvirkninger til oljeleverandørene og til bedrifter som er knyttet til olje direkte eller indirekte, sier hun.

Sett denne? Så mye tjener Norge på oljen

Sjeføkonomen presiserer at det ikke bare er stigende oljepris som gir bedre tider. De store kostnadskuttene som bransjen har gjennomført er også viktig, understreker hun.

– Oljeprodusentene kan nå leve med en lavere oljepris. Den omstillingen lå i kortene: Selv da oljeprisen var på over 100 dollar fatet, var det lagt opp til et omfattene kostnadskutt. Det store oljeprisfallet som kom, forsterket nedturen. Men det betyr også at oljebransjen er bedre rustet for å drive lønnsomt nå, enn den var for noen år siden, sier hun.

Les også: Oljekrisen ikke bare negativ

Leste du denne? Slik rammet oljenedturen

Optimist på vegne av bransjen



– Det har vært tøft de siste årene, men vi ser absolutt tegn til bedring. Aktiviteten ser gradvis ut til å ta seg opp, sier olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp).

Han mener norsk oljebransje går en lys fremtid i møte, og viser blant annet til en betydelig investeringsvilje på norsk sokkel.

– I 2017 anslår vi investeringene til å være om lag 130 milliarder kroner. I tillegg kommer leteaktiviteten på nærmere 20 milliarder. Det er lavere enn i toppårene 2012 og 2013, men likevel på et høyt nivå, sier Søviknes.

– Hva tror du om fremtiden til norsk oljebransje?

– Det er veldig avhengig av oljeprisen. Nå ligger den stabilt på 50-tallet en plass. Det er langt unna de 110 dollar fatet vi var på, og det er lite som tyder på at vi skal dit igjen. Men etterspørselen på verdensbasis tilsier at vi skal produsere norsk olje og gass i mange 10-år fremover, sier han.

VG mener: Oljen gir penger og jobber fremdeles

NAV: – Ser bedre ut nå



I mars i fjor viste ledighetstallene at minst 34.000 oljejobber hadde forsvunnet siden 2014, og gjorde med det tydelige utslag på den nasjonale ledighetsstatistikken i fjor. De siste tallene fra NAV tegner et langt mer positivt bilde: Ved utgangen av mars i år var 81.300 personer registrert som helt arbeidsløse hos NAV, 8.000 færre enn på samme tid i fjor.

Seniorrådgiver Johannes Sørbø i NAV sier den positive trenden gjelder også for Rogaland og Hordaland, som har slitt mest etter oljenedturen.

– Jeg oppfatter at det kommer positive signaler fra bedrifter i Rogaland. Det lyses ut flere stillinger, og spørreundersøkelser viser at det er stigende optimisme blant bedrifter i fylket, sier Sørbø.

– Men oljerelatert næringsliv har slitt veldig. Og der kan det fortsatt komme nedbemanninger, legger han til.

Tommy Hansen, direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Norsk olje og gass, er enig.

– Det går mot bedre tider, men det er fortsatt bedrifter som må kutte kostnadene for å holde seg konkurransedyktige i en global bransje, sier Hansen.

– Lyspunktet må være at det fortsatt er mer vanlig å være i jobb, enn å ha mistet jobben. Og det vil fortsatt bli ansatt mange, blant annet fordi det snart er flere årskull som går av med pensjon, legger han til.

Mens arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie jublende har slått fast at tallene viser at de mørkeste tidene er bak oss, var LO-leder Gerd Kristiansen av en annen oppfatning da NAV la frem tallene i slutten av mars.

– Siden 2008 har andelen nordmenn i jobb falt fra rundt 72 prosent til 67,5 prosent. Dette kan bety at stadig flere har gitt opp å få seg en jobb. Andelen unge i jobb synker særlig mye, noe som bekymrer meg spesielt.

Fikk du med deg denne? Se hvordan krisen rammet hele Norge

Sørbøs beste råd til arbeidsledige er å ikke miste motet – og å være fleksibel.

– Fortsett å søke på jobber, og vær gjerne fleksibel. Søk andre typer jobber enn det du hadde sett for deg å ha i utgangspunktet. Har du mulighet til å flytte på deg, eller pendle en periode, kan det være en fordel, sier han.

Les også: Slik vil de snu ledigheten