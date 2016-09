Tidenes rekord i Nordsjøen i dag

STATFJORD (VG) Mandag ble oljefat nummer fem milliarder produsert på Statfjord-feltet i Nordsjøen. Det har gitt 1,5 billioner kroner i inntekter. Og deg og meg 240.000 kroner.

Midt i oljekrisen feirer Nordsjøens største pengebinge, evighetsmaskinen Statfjord, en milepæl. Fem milliarder fat verdt 1,5 billioner kroner.

GULLFELT: Statfjord-feltet ligger nord-vest for Bergen, helt ute på grensen mellom britisk og norsk sektor.

Eventyret Statfjord ble markert langt ute i Nordsjøen i dag. For å markere produksjonsrekorden på fem milliarder fat, var det laget et gullfarget fat som olje- og energiminister Tord Lien (Frp) fikk æren av å fylle de siste dråpene i.

Statfjord ** Statfjord ble funnet av Mobil i 1974 og 1. januar 1987 overtok Statoil operatøransvaret. ** Den 24. november 1979 startet produksjonen fra Statfjord A-plattformen. ** Feltet er utbygd med produksjonsplattformene Statfjord A, Statfjord B og Statfjord C som har understell og lagerceller i betong. ** Siden den gang er det produsert fire fat hvert eneste sekund – i 37 år, som har gitt 1,5 billioner kroner. ** De olje- og gassførende sandstenlagene er alle fra Jura-tiden, det vil si for om lag 150 millioner år siden. ** Feltet skulle etter planen stenges ned for ti år siden. Men ny teknologi og stadig flere nye boringer av brønner, har gjort at fire av de ti tårnene til månen er tilleggsressurser, som er hentet ut etter at feltet etter planen skulle stenges ned. ** Feltet skal nå etter planen være i drift til 2025, men Statoil jobber for at levetiden økes ytterligere.

– Jeg var fire år og gikk i barnehage da produksjonen startet her ute i 1979. Det sier en del; det har vært et eventyr, sier Lien.

300.000 sykepleierårsverk

– 1,5 billioner kroner har bidratt masse til utviklingen av det norske samfunnet. Det tilsvarer 300.000 sykepleierårsverk eller to måneder av verdens oljeproduksjon, sier Lien.

Han har bokstavelig talt stått i stormen de siste ukene.

– Deilig å kunne se tilbake og vise frem en suksess, fremfor å se fremover og strid om fremtidige leteområder?

– Det er alltid et privilegium å få være her ute og det er ikke så ofte folk får innblikk i den verdienes som leves her ute, sier Lien.

Konserndirektør Arne Sigve Nylund i Statoil hadde sin første jobb i selskapet i 1893.

– Det var her ute på Statfjord.

Sivilingeniøren den gangen er blitt sjef for all utvikling og produksjon i Statoil.

– Suksessen som Statoil er grunnlagt på, ble bygget opp her ute: En kombinasjon av oljefagfolk og ingeniører: Håndverk og teknologi hånd i hånd, sier han.

Det svarte gullet er hentet opp fra Statfjord siden 1979, og har endt opp som kroner i statskassen.

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg (Ap) blir blant annet husket for at han sa at CO₂-renseanlegget på Mongstad skulle bli Norges månelanding.

Det endte med buklanding. Men på Statfjord-feltet har de prestert «å nå» månen ti ganger:

Stabler du de fem milliarder oljefatene oppå hverandre, kommer du ti ganger til månen.

En annen buklanding er de siste ukenes bråk om den 24. konsesjonsrunden, hvor Lien åpnet Lofoten, Mørekysten for oljeselskapene. Det ville han ikke snakke om da VG ble med ham på Statfjord A.

20 prosent av oljefondet

Samlet hentet politikerne 208 milliarder kroner fra oljefondet i fjor. Det utgjorde 2,8 prosent av anslått kapital i oljefondet (Statens pensjonsfond utland). Opp til handlingsregelens grense på fire prosent, er det 87 milliarder kroner.

Inntektene fra Statfjord på 1500 milliarder kroner tilsvarer nesten 20 prosent av oljefondet, som for tiden er på 7264 milliarder kroner.

Fordeler vi beløpet på hver enkelt av oss, vil det bety 240.000 kroner per innbygger.

Finansminister Siv Jensen (Frp) takker og bukker.

– Olje og gass på norsk sokkel er formuen til hele det norske folk. Oljen som hentes opp har gitt Norge unike muligheter og bidratt til velferdssamfunnet vi har i dag. Inntektene plasseres i oljefondet, som investerer over hele verden. Vi bruker avkastningen og slik vil inntektene fra oljen være til glede i mange generasjoner fremover, sier hun.

– Ser på oljebransjen som en pengebinge



Det ergrer Stavanger-folk og ikke minst de som arbeider her ute i Nordsjøen, at folk flest i Norge ikke har noe detaljert innsikt i eller noe nært forhold til oljevirksomheten: Nordmenn har hørt om Statfjord, Gullfaks og kanskje fått med seg de siste problemene med Goliat-feltet vel åtte mil nordvest for Hammerfest.

Og ulykkene: Som Alexander Kielland-ulykken i 1980, som tok 123 liv, og helikopterulykken ved Turøy 29. april i år, da 13 mennesker omkom.

Plattformsjef Torstein A. Thorsen sier han opplever at mange Oslo-folk i stor grad bare ser på oljebransjen som en pengebinge og at de i mindre grad ser den harde jobben som gjøres.

– Jeg bor selv på Sørenga i Oslo, så jeg ser det selv, men jeg kjenner ikke noe på det. Vi som jobber her ute er en stor gjeng som opplever stolthet og glede over å få bidra til utviklingen av det norske samfunnet.

Selv om de når en milepæl i dag og finner stadig mer olje og gass, er det lenge siden gullalderen.

– Da vi produserte på topp tok vi opp 17000 kubikkmeter olje og 1000 kubikkmeter vann pr. dag. Nå er det 17000 kubikkmeter vann og 1000 kubikkmeter olje, sier kontrolloperatør Per Storholm.

Han viser oss den neste brønnen, selve gullbrønnen, hvor det har kommet opp olje og gass for 49 milliarder kroner.

– En tøff jobb



Rut Birketvedt er materialforvalter.

– Jeg har vært her siden 1986. To uker på, hvor vi jobber 12 timers dager, og fire uker av. Folk prater om at all fri vi har og den gode maten vi får, men sannheten er at det er en tøff jobb, hvor vi også jobber jul, påske og andre helligdager.

– Og, sier hun: Jeg har aldri opplevd noe ubehagelig eller ulykker, hverken her ute eller på helikopterturene. Jeg har aldri vært redd for å fly, sier hun.

Det er to felt som har vært mest innbringende:

Statfjord, som nå passerer fem milliarder fat, og Troll som også har nådd fem milliarder fat.

Men mens Troll i hovedsak produserer gass, har Statfjord har levert 80 prosent olje og 20 prosent gass:

Siden oljeprisen er mye høyere enn gass, har de fått inn flere milliarder:

1,5 billioner kroner på Statfjord og 1,3 billioner kroner på Troll. Men potensialet på Troll er mye større: Der er det anslått at det fortsatt er igjen gass for 2,6 billioner kroner.

Dette er gigantene på norsk sokkel

Statfjord 5 milliarder fat Troll 5 milliarder fat Ekofisk 4 milliarder fat Oseberg 2,7 milliarder fat Gullfaks 2,4 milliarder fat Johan Sverdrup anslått til 1,9-3 milliarder fat (første utbyggingsfase) (Kilde: Oljedirektoratet. Det er fat oljeekvivalenter)

For tiden bygges den neste norske pengebingen, Johan Sverdrup, som for nå gir flere tusen arbeidsplasser på land, blant annet ved Rosenberg Verft i Stavanger.

Johan Sverdrup er også gigantisk og skal lever milliarder til statsbudsjettet i flere tiår fremover, etter produksjonsstarten i 2019, men anslått potensial er et sted mellom 1,9 og tre milliarder fat. Det er dog bare for første utbyggingsfase (Sverdrup skal bygges ut i to trinn).

Statfjordfeltet ligger på grensen mellom norsk og britisk sokkel, halv annen times flytid med helikopter fra Stavanger, nordvestover.

Vært med siden oppstarten

Vi ser ned på bølgene, femti meter nede, som slår mot plattformbena. Ned til havbunnen er det 150 meter. Så borer de seg 2350 meter inn i kloden, gjennom fjell. Der nede, «halvveis til Kina» er det sandstein. Oljen og gassen befinner seg i hulrom mellom de enkelte sandkornene.

Store deler av de ansatte samlet seg på toppdekk når fem milliarder fat skal markeres.

En av dem har vært med helt siden oppstarten i 1979.

– Jeg var 22 år da jeg begynte om renholder her ute. Siden har jeg jobbet her. Det skyldes at det er en fantastisk arbeidsplass, hvor det ikke er forskjell på folk og hvor alle blir satt pris på, sier Grethe Helland som nå er blitt 60.

– Hvordan har det vært å kombinere med å ha familie og å oppdra barn?

– Det har gått så bra. Jeg har nå både mann og datter, som nå er blitt 28 år. Vi har det bra.

Nå er hun blitt 60 år. Rom ryddes, kantine og korridorer vaskes.

– Og jeg har planer om å holde på til jeg er 67.