Så mye tjener Norge på oljen

Petroleumssektoren bidro med 169 milliarder kroner i 2015. Det er bevis nok for hvor alvorlig det vil være å stanse konsekvensutredninger og olje- og gassutvinning, mener oljeminister Terje Søviknes (Frp).

Det er forskningsinstituttet Iris som har laget oversikten over hvilke skatte- og avgifter ulike sektorer bidrar med til statskassen:

• Petroleumssektoren bidro med 169 milliarder kroner i 2015, som er de siste tilgjengelige skatte- og avgiftstallene.

• Nest største bidragsyter til Staten er finanssektoren, som bidrar med 15,7 milliarder kroner og varehandelen med 11,9 milliarder kroner.

• Samlet bidrar petroleumsindustrien med 68,7 prosent av de samlede skattene- og avgiftene i Norge, som i 2015 var på 245,7 milliarder kroner.

– Denne statistikken viser hvorfor det er farlig for Norge å stoppe konsekvensutredning av olje og gass-områder, sier Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass.

– Når Arbeiderpartiet innstiller på at de ikke vil konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja og VG presenterer en måling som viser flertall i alle partier utenom Høyre og Frp, mot oljeboring i disse områdene, så mener vi det er viktig å fortelle det norske folk om konsekvensene ved å stanse opp vår olje- og gassvirksomhet, sier Schjøtt-Pedersen.

Han sier videre at Iris-oversikten viser at statens skatter og avgifter fra petroleumsvirksomheten er så omfattende at en stopp i konsekvensutredninger og leting vil få alvorlige følger for det norske samfunn.

Iris-tallene Tallene viser utlignet selskapsskatt fra selskap i de ulike næringene + miljøavgifter fordelt på de ulike næringene.

For petroleum vises også SDØE-inntekter + produksjons- og arealavgifter.

Avgifter som betales av «vanlige folk», er ikke med.

– Vi har prosjekter frem til rundt 2020, men blir det ikke gjort funn eller iverksatt prosjekter fremover nå, så vil inntektsstrømmene falle, sier Schjøtt-Pedersen.

Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) sier Iris-statistikken bør få alarmen til å gå.

– La meg bruke ett eksempel: Kommunens frie inntekter og statlige overføringer utgjør 60 000 kroner pr. innbygger. I statsbudsjettet utgjør inntektene fra petroleumsvirksomheten 42000 kroner pr. innbygger. Det betyr at 2/3 av inntektsstrømmen fra staten til kommunene kommer fra oljen. Dette går til barnehager, helsetilbud og skole i alle landets kommuner. Dette er tjenester som vil bli rammet hvis oljeselskapene ikke får felter å utvikle, sier han og legger til:

– Når vi vet at norsk oljeproduksjon gir lavere CO₂-utslipp enn slik produksjon i andre land og gassen vår bidrar til store kutt av CO₂ i EU, ved at gass erstatter kull, så mener jeg klimadebatten i Norge er nødt til å inkludere at høy aktivitet innenfor norsk olje og gass gir gode klimaeffekter, sier Søviknes.