Oljebrønn i Nordsjøen var ute av kontroll

Statoil jobber nå med å normalisere situasjonen i en brønn på Troll-feltet i Nordsjøen etter et uhell forrige helg. Petroleumstilsynet sier at situasjonen er alvorlig.

Kilder sier til oljenettstedet Upstream at situasjonen på boreplattformen «Songa Endurance» er «farlig» og at det er den mest alvorlige hendelsen i Nordsjøen på lang tid.

Hendelsen skjedde under plugging av en produksjonsbrønn på Troll-feltet sist lørdag.

Fare for storulykke



– Bellona mener at vi ikke har vært i nærheten av en så alvorlig situasjon på norsk sokkel på lang tid. Faren for storulykke er fortsatt betydelig. Statoil har på ingen måte kontroll og har ikke kommet med noen informasjon siden lørdag. Her er det åpenbart at noe er veldig, veldig galt, sier Bellona-leder Frederic Hauge til VG.

Statoil: Vi har kontroll

– Status på brønnen er at situasjonen er stabil. Vi har brukt borevæske/slam til å presse ned gassen som sto i produksjonsrørets ringrom, og vi har reetablert to barrierer. Vi har et begrenset tap av borevæske, som er vanlig på Troll på grunn av lange reservoarseksjoner. Brønnen etterfylles og vi har tilstrekkelig med borevæske tilgjengelig, opplyser Statoil til NTB fredag ettermiddag.

107 var ombord



Forrige lørdag meldte Statoil at de hadde hatt en brønnhendelse på boreriggen Songa Endurance på Troll-feltet, hvor det oppsto en gasslekkasje da en produksjonsstreng skulle trekkes ut av brønnen.

107 personer var om bord på boreriggen da mannskapene oppdaget gass på boredekket lørdag morgen. Da avviste Statoil at det var en gasslekkasje, men at det ble oppdaget mindre mengder gass. Et 20-talls personer ble kort tid etter evakuert til nærliggende plattformer.

Satte fast borestreng



Utblåsningsventilen ble aktivert og brønnen ble stengt, ifølge Statoil. Samtidig ble personell evakuert fra plattformen.

Under operasjonen satte man fast borestrengen og mistet kontakten og styringen med brønnen. Store mengder borevæske ble sent ned for å forsøke å oppnå stabilitet. På ettermiddagen gikk man tom, og nye båter blir sent ut og ankommer med på kvelden ved 20 tiden med mer boremudd.

– Bellona er kjent med at man siden dette har kjørt skytteltrafikk med slam og borevæske fra land i seks dager. Bellona vet at man ikke har kontroll på reservoaret og at borevæsken forsvinner. Det bare forsvinner i reservoaret, og her er faren for storulykke betydelig. Borestrenger sitter fortsatt fast, og man har ikke kontakt og styring med reservoaret, sier Frederic Hauge til VG.

Troll-feltet ligger i nordre del av Nordsjøen, om lag 65 kilometer vest for Kollsnes i Hordaland.

Pågående hendelse



Petroleumstilsynet anser situasjonen på Troll en «pågående hendelse», og har allerede startet gransking av det som skjedde på «Songa Endurance» forrige lørdag.

– Det er en alvorlig situasjon, etter vår vurdering. Selv om Statoil har kontroll, jobber de fortsatt med å normalisere situasjonen, sier pressekontakt Øyvind Midttun i Petroleumstilsynet til VG.

Tre hendelser

Petroleumstilsynet har startet granskning av ytterligere to alvorlige hendelser de siste dagene: En gassulykke på land på Sture-terminalen i Øygarden hvor seks personer ble skadet, og et branntilløp på Statfjord A sist søndag.

– Vi er bekymret over så mange hendelser på kort tid, men det er for tidlig å si om det er noen fellesnevnere her-. Det er noe vi nå skal se nærmere på, sier Midttun.

Ingen kommentar



Plattformeieren Songa ønsker ikke kommentere situasjonen.

– Jeg har ingen kommentar til dette, sier Songa-sjef Bjørnar Iversen til E24.