NHO-oljetopp anklages for å ha bidratt til Ap-kompromiss

Direktøren for NHOs oljeforening, Karl Eirik Schjøtt-Pedersen, blir anklaget for å ha hatt for nær dialog med sitt Ap i Lofoten-saken. Selv avviser han det kraftig.

Den tidligere Ap-statsråden har jobbet tett opp mot Arbeiderpartiet i spørsmålet om partiet skal stenge for konsekvensutredning av LoVeSe (Lofoten, Vesterålen og Senja).

Det har skapt problemer for ham: Nå anklages han for å ha legitimert et kompromiss mange i oljebransjen ikke bifaller.

– Ekstremt sært



Investor og milliardær Ståle Kyllingstad i IKM-gruppen mener Schjøtt-Pedersen ikke har fått til en løsning som næringen er fornøyd med.

– Det ser ut som om han har vært i nær dialog med sitt gamle parti, som endte med at Arbeiderpartiet gikk bort fra sin historisk lange linje om at man må konsekvensutrede mulige områder for å skaffe kunnskap. Jeg mener de endte med en dårlig løsning, sier Kyllingstad.

– Fordi han kommer fra Ap, så burde han vært ekstra bevisst på å holde avstand?

– Ja, når det kan fremstå som han har vært rådført, da synes jeg det er problematisk. I denne saken hadde jeg forventet at Norsk Olje og Gass og Norsk Industris rolle hadde vært å være på barrikadene og kjempe for konsekvensutredning og sagt klart fra at alt annet er uakseptabelt, sier Kyllingstad.

Han leder selv et selskap som leverer utstyr og tjenester til oljenæringen fra Sola og Bryne, men mener det burde vært Schjøtt-Pedersens rolle å rope ut hvor feil beslutningen var.

– Jeg trodde vi var kommet så langt i 2017 at det å hente inn kunnskap er en selvfølge. Når Ap ikke mener det, da sliter jeg, sier han.

Schjøtt-Pedersen har lang fartstid i Arbeiderpartiet, blant annet som fiskeriminister, finansminister og statsråd ved Statsministerens kontor.

I mai 2015 ble han toppsjef i oljeforeningen til Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO).

Stilltiende



Schjøtt-Pedersen har gått ut mot at Ap ikke vil konsekvensutrede områdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe) de neste fire årene.

Men det tidligere Ap-statsråden har jobbet tett opp mot partiet sitt i spørsmålet om Ap skal stenge for konsekvensutredning av LoVeSe. Han jobbet mot det, men det endte med et kompromiss:

At LoVeSe ikke skal konsekvensutredes de neste fire årene, men hvor det åpnes for utvinning av Nordland 6-området sør for Lofoten, som er feltet med størst potensial.

Flere kilder i Ap bekrefter overfor VG at Schjøtt-Pedersen og Norsk Olje og Gass har bidratt med informasjon og vurderinger.

– Schjøtt-Pedersen har jobbet for å forbedre kompromisset. Det er en viktig rolle, men han kan bli anklaget for stilltiende å ha godtatt en løsning som medlemmene hans vil kunne reagere på i ettertid, sier en sentral kilde.

Avviser



Schjøtt-Pedersen avviser sterkt at han har gått utover sin rolle som sjef for Norsk Olje og Gass.

– Vi har bidratt med tall og analyser, men har ikke gått god for konklusjonene. Det har aldri vært tvil om at Norsk olje og gass står veldig hardt på at hele området bør konsekvensutredes. Det er et veldig viktig prinsipp vi står på; det må hentes kunnskap før man gjør en vurdering av mulig utvinning eller vern, sier Schjøtt-Pedersen.

– Det blir fremholdt overfor VG at du har vært aktiv i kompromiss-prosessen i Ap og at du langt på vei har erkjent det, fordi kompromisset for første gang kan gi tilgang til områdets beste areal; Nordland 6?

– Vi har nær kontakt med alle partier. Jeg har ikke vært premissleverandør for kompromisset, men har jobbet for at området som kommer til konsekvensutredning blir så stort som mulig. Vi er misfornøyd med at Arbeiderpartiet ikke nå vil konsekvensutrede områdene Nordland 7 og Troms 2. Hvis Arbeiderpartiet kan bidra til at det faktisk blir en konsekvensutredning av Nordland 6, er det isolert sett bra.

– Du har ikke stilltiende gått god for kompromisset?

– Nei, jeg har aldri akseptert eller gått god for forliket, fordi vi mener det er avgjørende at hele området konsekvensutredes.

Sekretariatsleder for Aps stortingsgruppe, Hans Kristian Amundsen, sier de ikke har opplevd at Schjøtt-Pedersen har gått utover sin rolle som lobbyist.

– Han og Norsk Olje og Gass har over for Aps ledelse kun bidratt med kunnskap og formidling av sitt syn; at hele området bør konsekvensutredes. Påstår noen noe annet, så er det feil, sier Amundsen.