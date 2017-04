Mistet jobben etter oljenedturen: – Endelig et mål med å stå opp

Etter ett og et halvt år som arbeidsledig, løsnet det endelig for Ivar Brøndbo Kjerstad (35). Her kan du lese hvordan det gikk med ham og fem andre som mistet jobben etter oljenedturen.

1. juni i fjor fikk Ivar Brøndbo Kjerstad (35) et tilbud om et vikariat som prosjektleder ved STH Engineering AS.

Han beskriver det som en byrde som lettet fra skuldrene.

– Det var utrolig befriende. Endelig kan du slappe av. Du slipper å tenke på økonomien, du har et mål med å stå opp om morgenen, dagene får mening – og du får tilbake helgefølelsen. Før var alle dager like.

For ett år siden var Kjerstad én av ti arbeidsledige som fortalte VG hvordan det var å miste jobben etter oljenedturen. I denne saken kan du lese hvordan det gikk med seks av dem.

Kjerstad, som er utdannet sivilingeniør i kjemi fra NTNU, sier han søkte over hundre jobber før det endelige tilbudet kom. Selv om han forsøkte å holde seg aktiv, legger han ikke skjul på at avslagene gikk inn på ham.

– Du blir motløs, likegyldig og frustrert. Det er slitsomt å være sosial, når du vet at det stadig kommer spørsmål om hva du jobber med eller «er du fortsatt arbeidsledig», sier han.

NY JOBB: Etter et og et halvt år som arbeidsledig fikk Ivar Brøndbø Kjerstad et vikariat ved STH Engineering. For noen uker siden fikk han tilbud om fast jobb samme sted. Foto: Therese Alice Sanne , VG

35-åringen, som nylig kjøpte seg hus på Ranheim sammen med kjæresten, ser ikke for seg å vende tilbake til oljebransjen med det første.

– Nå prioriterer jeg trygghet og stabilitet, fremfor å være i en utrygg bransje. Det kjenner jeg flere som sier: Mange av dem som ble sagt opp samtidig som meg, har gått til kommunale stillinger. Ytterst få har fått jobb i oljen, sier han.

– Måtte redefinere meg selv

GLEDER SEG HVER DAG: Roar Fredriksen har fått ny jobb som byggeleder. Bildet er tatt da VG snakket med ham om oljekrisen for et år siden. Foto: HELGE MIKALSEN/ VG





– Jeg hadde jobbet i olje og gass siden 1991. Da jeg mistet jobben, måtte jeg redefinere meg selv, sier Roar Fredriksen (51).

Drammensmannen forlot jobben i Aker i januar 2016, sammen med om lag 3000 andre.

– Det tok litt tid å realitetsorientere seg, og godta at «nå er markedet tøft». Men jeg passet på å sette meg mål som jeg selv hadde kontroll på. Blant annet bestemte jeg meg for å ta kontakt med et visst antall firmaer i løpet av en uke, sier Fredriksen.

Det ga resultater. I juni fikk avtale Fredriksen et møte med OBAS Entreprenør AS. Tre måneder senere var jobben som byggeleder hans.

– Nå har jeg det helt topp. Jeg trives som bare det, og gleder meg hver dag til å gå på jobb.

Tar et halvt år av gangen

UNDERVISER: Kjell Eivind Helgesen (31) er midlertidig ansatt ved Høgskolen på Vestlandet. – Jeg jobber der så lenge det er behov for meg. Man får gjerne jobb for et halvt år av gangen, sier han. Foto: Grethe Nygaard

Noen måneder etter at Kjell Eivind Helgesen (31) ble permittert fra jobben om maskiningeniør ved Imenco AS i Haugesund, fikk han tilbud om å undervise ved Høgskolen i Stord/Haugesund (Nå Høgskulen på Vestlandet, journ.anm.).

Nå jobber han midlertidig ved Høgskulen så lenge det er behov for ham. Samtidig søker han jobber som maskiningeniør.

– I det siste har det vært lite. Og de gangene det har vært noe relevant, har det vært over 300 søkere til stillingen. Da er det er lett å miste motivasjonen.

Helgesen tar også praktisk-pedagogisk utdanning på deltid, slik at han har mulighet til å jobbe som yrkesfaglærer i videregående skole. For selv om han trives på Høgskulen, er usikkerheten ubehagelig.

– Når du er etablert med familie, er det ikke så gøy å ikke vite om du har jobb om et halvt år, sier Helgesen, som nylig ble trebarnsfar. I romjulen ble yngstejenta født.

– Det har alltid vært planen å få tre barn. Man kan ikke sette alt på vent, bare fordi man mister jobben, smiler han.

– Oppsigelsen var hell i uhell



FORNØYD MED TILVÆRELSEN: I løpet av det siste året har Ingfrid Eriksen forlovet seg, kjøpt leilighet og blitt mor til Tormod (syv uker). Nå er hun i mammapermisjon fra jobben i Zoaring AS. Foto: Marius Vervik

– Oppsigelsen er kanskje det beste som har skjedd meg. Alt jeg har fått vært med på siden da, hadde kanskje ikke skjedd ellers, sier Ingfrid Eriksen (27) fra Stavanger.

Hun hadde gått arbeidsledig i to måneder da hun landet en deltidsjobb i Zoaring AS, en startup som produserer informasjonsfilm. Jobben fant hun i en Facebookgruppe, der Zoaring spurte om noen kunne bruke ti timer på å organisere papirer for dem.

– Etter at jeg hadde vært der i ti timer, fant de ut at de trengte noen med orden i sakene. Da ble jeg ansatt i en femti prosent stilling, som nå er utvidet til femogsytti prosent, sier Eriksen, som nå har tittelen Executive Manager.

– Å være en del av en startup er veldig spennende, og krever mye. Alt er nytt. Det er en helt unik erfaring å få, sier Eriksen.

– Dette er Norges andre olje

ETTERTRAKTET: Einar Hadler Jacobsen (52) ble headhuntet til sin nye arbeidsplass Lumic AS på Tysnes etter et intervju i Bergens Tidende. FOTO: HALLGEIR VÅGENES, VG Foto: Hallgeir Vågenes , VG

– Jeg føler meg som en dinosaur, sa Einar Hadler Jacobsen (53) i et intervju med Bergens Tidende i 2015. Da hadde han nettopp mistet jobben i Aker, etter 32 år som ingeniør i olje- og offshoreindustrien, og kjente på følelsen av å ikke lenger være ettertraktet arbeidskraft.

Kort tid etter kom det en telefon fra Lumic AS, en spesialbedrift som leverer vaksineverktøy til oppdrettsnæringen. Fra 1. desember ble han ansatt som ingeniør, salgsleder, HMS-ansvarlig og altmuligmann.

– Det var veldig positivt i en vanskelig situasjon, sier Jacobsen.

– Det er ikke samme lønn som i oljen, men det er et veldig positivt og innovativt miljø. Og det er en bransje i vekst – fisk er jo den andre oljen.

Fikk nettopp fast ansettelse

NY TILVÆRELSE: Tommy Tjessem (27) jobbet tidligere som brønntekniker. Nå er han lagerformann hos Brødrene Sunde AS, og ser ikke for seg å vende tilbake til oljen med det første. FOTO: MARIUS VERVIK, VG Foto: Marius Vervik , VG

Tommy Tjessem (27) hadde vært arbeidsledig i ett år og tre måneder da han fikk et vikariat som lagerformann hos Brødrene Sunde AS, en bedrift som driver med gulv- og veggisolasjon. I forrige uke ble han fast ansatt samme sted.

– Jeg fikk jobben gjennom Randstad (et bemanningsbyrå, journ anm.), og jobbet gjennom dem den første tiden. Jeg har gått i vikariater som har blitt forlenget i tre måneder av gangen, sier Tjessem.

– Det har vært usikkert, så det var greit å få beskjeden om fast jobb.

Den tidligere brønnteknikeren ser ikke for seg å vende tilbake til oljebransjen med det første.

– Jeg regner med at det kommer til å ta seg opp for oljebransjen. Men det kommer nok aldri til å bli sånn som det har vært.