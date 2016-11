Borerigg i Norskehavet brant

33 personer måtte evakueres da det brøt ut en brann i maskinrommet på en av Statoils borerigger.

Like før klokken 20.30 melder Statoil at brannen er under kontroll, men at situasjonen fremdeles ikke er helt avklart.

– Vi jobber med å kjøle ned området der det brant. Det er fortsatt svært høy temperatur, men ingen synlig røyk eller flammer, sier pressekontakt i Statoil, Morten Eek.

Boreriggen ligger på Njord-feltet i Norskehavet, og er for tiden på oppdrag for Statoil, bekrefter selskapet overfor VG.

Til sammen 33 av de 106 personene om bord på Scarabeo 5 ble evakuert. Alle er gjort rede for, og ingen er meldt skadet.

– De 73 personene som er igjen får vende tilbake til oppholdsrommene og lugarene sine, sier Eek.

Personene som ble evakuert er fraktet til Kristiansund eller andre installasjoner i nærheten av Scarabeo 5.

Brannen startet rundt klokken 17.30 tirsdag kveld. Riggen var i transport da brannen brøt ut, ifølge Statoil.

– Statoils beredskapsorganisasjon er mønstret, og ressurser mobiliseres nå for å bidra i håndteringen av hendelsen. Personell uten beredskapsoppgaver er mønstret ved livbåtstasjonene, og det forberedes nå å evakuere disse med helikopter, opplyste selskapet i en pressemelding.

Det er ingen aktivitet på Njord-feltet for tiden, ifølge Eek. Boreriggen opereres av Saipem Norwegian Branch.