Berge Gerdt Larsen fikk delvis medhold i skattesak

Berge Gerdt Larsen fikk delvis medhold i skattesaken mot Skatt Vest i Borgarting lagmannsrett. En lang prosess går mot slutten, og Berge forbereder søksmål.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

I august i fjor ble Larsen frifunnet i straffesaken mot seg i Gulating lagmannsrett. Nå har også Borgarting lagmannsrett komme med sin avgjørelse i den sivile skattesaken mot Larsen.

– Berge Gerdt Larsen er nå frifunnet både etter strafferettslige og privatrettslige beviskrav. Det er lagt voldsomme ressurser ned i sakskomplekset, både fra statens og skattyters side. Det er betenkelig at en etterforskning som har pågått i over ti år både hos politiet og på skattekontoret, ender med at det skatterettslige grunnlaget for forfølgingen var så tvilsomt og fjerntliggende at skattyter ikke hadde opplysningsplikt om forholdet, skriver Larsens advokat, Hugo Matre, i en pressemelding.

Saken dreier seg om salg av en million DNO-aksjer fra Larsen Oil & Gas til IOR Aberdeen Ltd i 2000. Dommen gir staten medhold i ett av de to hovedspørsmålene, mens motparten fikk medhold i det andre.

Sett denne? Gerdt Larsen forbereder søksmål i «hundremillionersklassen»

Delen av dommen hvor staten får medhold, er det samme forholdet som Larsen ble frifunnet for i straffesaken mot ham. Dette betyr at lagmannsretten i den sivile saken tar et annet standpunkt enn dommerne i straffesaken.

– Retten er delvis enig i statens vurdering av saken. Når det gjelder utbyttespørsmålet er ikke retten enig med oss. Vi vil gjennomgå dommen for å se om det er grunnlag for eventuelt å anke det forholdet hvor lagmannsretten er uenig i vårt vedtak, sier juridisk direktør Jan Munthe Magnus i Skattedirektoratet til NTB.

Berge Gerdt Larsen varslet etter frifinnelsen i Gulating lagmannsrett i fjor at han ville gå til erstatningssøksmål mot staten. Advokaten hans sier at de nå går inn i prosessen med erstatningssakene.

Erstatningsbeløpene kommer til å bli betydelige, ifølge Matre.