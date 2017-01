Åpen strid i LO om Lofoten

Det er åpen strid i LO om konsekvensutredning av oljeutvinning utenfor Lofoten. – Jeg er skuffet over vedtaket i Arbeiderpartiet, sier Jørn Eggum, leder i LOs største forbund i privat sektor.

Mandag ble det kjent at Arbeiderpartiets sentralstyre ikke vil at områdene utenfor Lofoten-Vesterålen-Senja skal konsekvensutredes, for å undersøke potensialet for mulig olje- og gassutvinning.

– Vi har sagt ja til være med på kompromisset som Aps sentralstyre foreslår, fordi det har vært nødvendig å søke kompromisser i denne saken både i LO og Ap, sier LO-leder Gerd Kristiansen etter at LOs sentralstyre mandag gikk inn for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja for konsekvensutredning, mens de åpner for konsekvensutredning av Nordland 6 – området sør i den omstridte sektoren.

Utsettelse



– Jeg mener også Lofoten, Vesterålen og Senja i fremtiden bør konsekvensutredes, men vi har valgt å utsette det til den helhetlige forvaltningsplanen kommer rundt 2020, sier hun.

Kristiansen sitter i sentralstyret til Arbeiderpartiet, sammen med lederen i LOs største forbund, Mette Nord i Fagforbundet, og tidligere leder i LOs nest største forbund, Arve Bakke.

Nord gikk ut i VG i høst og la kraftig press på LO for å verne Lofoten, Vesterålen og Senja. Nord fikk hard medfart av oljeforkjemperne i LO.

I LO har det vært en historisk lang tradisjon for at det er industriforbundene, anført av Fellesforbundet og IndustriEnergi, som leder an og legger rammene for hva LO skal mene om olje og gasspolitikken. De har prioritert arbeidsplass-hensynene og alltid støttet at man i det minste skal innhente kunnskap om mulig utvinning, gjennom en såkalt konsekvensutredning.

LO-strid



Det er en linje som Fellesforbundet fortsatt står på.

– Jeg er skuffet over at Arbeiderpartiets sentralstyre har gått bort fra linjen om at vi bør konsekvensutrede, for å undersøke om det kan være grunnlag for utvinning. Jeg forstår ikke hva som er problemet med å hente kunnskap før vi fatter vedtak om mulig utvinning, sier dagens leder i Fellesforbundet, Jørn Eggum.

Det er tradisjon for at LO-lederen og lederen av de to største forbundene i LO, Fagforbundet og Fellesforbundet, sitter i sentralstyret i Arbeiderpartiet.

Men Eggum ble valgt som Fellesforbundsleder i 2015 og han har ikke rukket å bli valgt inn for å overta etter Bakke i Aps sentralstyre.

– Har du presset Bakke kraftig for at han skal stå på konsekvensutredning?

– Jeg har vært i dialog med alle parter for å få støtte for en konsekvensutredning, men arbeidet i Arbeiderpartiet endte opp med et kompromiss, hvor man ikke skal gå inn for konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja den neste fire års perioden. Selv om vi står på konsekvensutredning av hele området, har det viktigste for oss vært å hindre varig vern, slik Fagforbundet har ønsket. Og vi får konsekvensutredning av Nordland 6, som det område med størst potensial for å finne olje og gass, sier Eggum.

Statoil ut mot Ap

Statoil er uenige med Arbeiderpartiets sentralstyre, som ikke vil konsekvensutrede oljeutvinning utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja i neste stortingsperiode.

– Vårt syn ligger fast. Vi mener det bør gjennomføres en konsekvensutredning av hele området for å avklare ringvirkninger og hvordan hensynet til naturmangfold, fiskeri og turisme kan forenes med oljevirksomhet. Vi har stor respekt for at dette er sensitive områder, og at ulike hensyn og interesser må ivaretas. En samlet konsekvensvurdering vil gi det beste grunnlaget for å fatte helhetlige politiske beslutninger basert på kunnskap, sier informasjonsdirektør Bård Glad Pedersen i Statoil til VG.

Han er glad for at Ap åpner for konsekvensutredning av Nordland 6 – et område sør for Lofoten, som kanskje har det største potensialet i hele området.

– Det er positivt for norsk industri dersom dette vedtaket faktisk kan gi en konsekvensutredning av Nordland VI i neste periode. Det haster med å komme i gang med en utredning av dette området for å understøtte et fortsatt høyt aktivitetsnivå på norsk sokkel, sier han.