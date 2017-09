Øystein Hagel Pedersen (67) funnet død på hotellrom

KRISTIANSAND (VG) Tre og et halvt år etter at Øystein Hagel Pedersen (67) ble funnet død på et hotellrom i Kristiansand, ble ekssamboeren siktet for drapet på ham.

Kvinnen og Øystein Hagel Pedersen var tidligere samboere, og har to mindreårige barn sammen.

Den 42 år gamle kvinnen er også siktet for å ha drept siden egen far i 2002. Faren skal ha blitt funnet død i badekaret i sitt eget hjem.

Kvinnen nekter straffskyld, og har heller ikke villet forklare seg for politiet etter pågripelsen. Onsdag ble hun varetektsfengslet i fire uker med brev- og besøksforbud. Hun har anket kjennelsen.

BLE FUNNET PÅ HOTELLROM: Øystein Hagel Pedersen (67) karakteriseres som en positiv og kreativ mann av vennene. Foto: PRIVAT

– En god venn

Øystein Hagel Pedersen var opprinnelig fra Oslo, men bodde store deler av livet sitt på Geilo.

Thore Brevik (67) ble kjent med Pedersen gjennom skimiljøet på Geilo på 60-tallet.

– Øystein var en god venn av meg. Han var et veldig engasjert menneske, som alltid hadde et eller annet prosjekt han drev med. Jeg vil kalle ham en gründer, sier Thore Brevik til VG.

Brevik forteller at Pedersen jobbet med ulike ting mens han bodde på Geilo. I tillegg til skiinstruktør jobbet han blant annet som bilselger.

– Senere ble han hjelpetrener for landslaget i slalåm, og var en profil i alpinmiljøet her i Geilo.

Kreativ



Pedersen var kjent for å være svært kreativ, og drev blant annet å sendte inn patentsøknader på diverse oppfinnelser han hadde funnet opp.

– Han likte veldig godt å teste ideene sine på folk rundt seg, før han spant videre med eksperimentene sine. Møtte han motgang, gikk han på med krum nakke. Han fant blant annet et spesielt skistativ som flere var interesserte i, men det ble dessverre for dyrt å produsere. I tillegg drev han med salg av fjelltøy og anorakker.

Pedersen var også veldig fotballengasjert, forteller den mangeårige vennen.

– Øystein var en mann du kunne stole på, og som alltid stilte opp for andre.

Vitne: – Han ringte kvelden før og var redd

– Turbulent samliv



Pedersen flyttet på et tidspunkt til Kristiansand, der han ble sammen med den siktede kvinnen. Paret fikk to barn sammen.

VG skrev tidligere i dag at den drapssiktede kvinnen i mars 2011 ble ilagt forbud mot å oppsøke Pedersen.

– Jeg skjønte såpass at det var et turbulent samliv de to hadde. Han fortalte meg at han var fortvilet, men han snakket aldri detaljert om konfliktene, sier Brevik til VG.

– Siktelsen kom som et sjokk



Brevik forteller at han mottok dødsbudskapet med stor sorg i 2014.

– Vi sørget over ham, og syntes det var vondt at han gikk bort så altfor tidlig. Gårsdagens nyheter om siktelsen kom som et nytt sjokk. Om det er riktig at det har skjedd noe kriminelt, er det helt forferdelig.

Brevik forteller at Pedersen flyttet tilbake til Geilo ett års tid før han døde.

– Han ønsket å starte med blanke ark, og etablerte seg som bilselger igjen. Men han reiste hyppig til Kristiansand for å besøke barna sine.

Brevik ønsker å berømme politiet for jobben de har gjort i saken.

– Det er veldig godt for oss som kjente Øystein å få klarhet i hva som skjedde den gangen.

FANT LIKET: Øystein Hagel Pedersen ble funnet på Torfinn Johnsens hotell. Det var direktøren selv som fant ham. I dag er Johnsen, som var en nær venn av Hagel Pedersen, glad for at det er tatt ut drapssiktelse. Foto: Helge Mikalsen , VG

– En virkelig fin fyr

Onsdag kveld møter VG hotelldirektøren, Torfinn Johansen, hjemme. Han forteller at han nå er lettet over at politiet har tatt ut en siktelse og at de ikke har lagt bort saken etter alle disse årene.

Han var nær venn med Hagel Pedersen. Da den nå avdøde mannen var i Kristiansand etter at han flyttet fra Geilo, bodde han på hotellet.

– Han var en virkelig fin fyr. Han var representert under OL på Lillehammer i 1994, hvor han styrte mye med alpinutøverne. Han var med å bygge opp kvinnelandslaget i sin tid, og var også involvert i herrelandslaget. Han var en råflink fyr.

Johansen forteller at han har vært inne til flere politiavhør i forbindelse med Pedersens dødsfall, senest i vår.

Han forteller at vennen tida før det angivelige drapet, var deprimert.

– De siste dagene hadde han det ikke noe greit. Han hadde problemer når det gjaldt barna, som ble tatt ifra ham av barnetvernet.