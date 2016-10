Øystein (65) ble rundstjålet under kreftoperasjon

Mens Øystein Strømsem ble operert, ble lommebok, mobiltelefon og en arvet gullklokke stjålet fra nattbordskuffen på rommet hans.

FRASTJÅLET VERDISAKENE: Alvorlig kreftsyke Øystein Strømsem sier han ble bedt om å legge verdisakene i nattbordskuffen. Her er han fotografert ved en tidligere anledning. Foto: PRIVAT

Den alvorlig kreftsyke 65-åringen ble operert ved St. Olavs Hospital i Trondheim den 17. oktober.

Han er fortsatt innlagt på seksjon for lindrende behandling ved Gastrosenteret, men er hjemme for et døgn når han forteller VG om saken.

– Etter operasjonen skulle jeg ta frem telefonen og ringe venner. Da så jeg at alle verdisakene mine var bort fra nattbordskuffen. Mobiltelefonen, klokken som var et arvet ur fra min far, og pengepungen. Selv om operasjonen hadde gått bra, var dette en helt jævlig tilleggsbelastning, sier Strømsem.

Det var Adressa.no som først omtalte saken.

– Da jeg skulle trilles inn til narkosen spurte jeg om jeg skulle ta med pengeboken og tingene mine eller la de ligge igjen på nattbordet. Da fikk jeg beskjed om at jeg kunne legge det i skuffen i nattbordet. Jeg visste ikke om at det var en safe på rommet, sier han.

Opprørt



Strømsem fikk varslet om tyveriet. Senere ble lommeboken funnet igjen i en søppelkasse i kantinen nede. Pengebeholdningen på 100 kroner var intakt, men kortene var borte og måtte sperres, forteller han.

Mobiltelefonen kostet 7000 kroner – arveklokken i gull var også en stor personlig verdi, forteller han.

– Min sønn på tre år skulle arve klokken etter sin morfar, forteller datteren Kristin Elisabeth Næss.

Hun er opprørt på vegne av sin svært syke far.

– Ansatte ved sykehuset sa han bare kunne la verdisakene ligge, og han fikk ikke opplyst at det var safe på rommet. Slik jeg oppfatter det, var det tyveri på et rom til, samtidig. Han har nok med det han har fra før. Det er fryktelig å gjøre noe slik mot folk som er så dårlige, sier Næss.

– Beklagelig



Kommunikasjonsdirektør ved St. Olavs Hospital Marit Kvikne beklager hendelsen.

– Det er beklagelig når pasienter opplever tyveri på sykehuset, ingen ønsker det. Det skjer svært sjeldent. Vi har et åpent sykehus, med begrenset adgangskontroll på dagtid, men vi følger selvsagt med. Vi har også videoovervåkning. Pasientene har mulighet til å oppbevare verdisakene i en safe i garderobeskapet.

– Men han sier han ble fortalt at verdisakene kunne ligge i skuffen i nattbordet mens han var til operasjon?

– Jeg kjenner ikke forholdene på avdelingen i detalj. Det er hos oss som i samfunnet generelt, at man må være aktsom med tingene sine. Saken er politianmeldt, rapportert i våre systemer og skal følges opp internt, sier Kvikne.

Kriminalvakten ved Trøndelag politidistrikt opplyser til VG at de mottok anmeldelsen den 18. oktober.