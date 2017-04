Østlandet: Vanskelige kjøreforhold og flere ulykker på grunn av snø

En bil har havnet på taket på Romerike og en annen i en fjellvegg i Flesberg. Begge deler på grunn av vanskelige kjøreforhold.

Ikke kjør ut på sommerdekk! er den klare anbefalingen fra politi og Statens Vegvesen i morgentimene.

Meteorologisk institutt har sendt ut OBS-varsel om lokalt vanskelige kjøreforhold mandag på grunn av snø flere steder på Østlandet.

Et lavtrykk førte til snø natt til mandag, og det vil være mest nedbør om formiddagen, melder Meteorologisk institutt gjennom værvarslingstjenesten Yr.

OBS-varselet gjelder for fylkene Telemark, Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus og Buskerud. Det vil bli til dels sludd og muligens regn ved kysten.

Lokalt kan det komme bortimot 20 millimeter nedbør, og i hovedstaden er det meldt temperaturer ned mot 0 grader og svak vind fra øst-nordøst natt til mandag.

– Vær forsiktig med sommerdekk



– For å si det enkelt: alle hovedveier, spesielt inn mot Oslo, er bare og våte. Det er opp i høyden det vil legge seg litt, som betyr at det kan bli vanskeligere kjøreforhold, sier Hans Are Dahl, trafikkoperatør i Statens Vegvesen til VG rundt klokken 06.30.

– Det anbefales ikke å kjøre ut på sommerdekk om du ser hvitt på bakken. I lavere strøk kan det også legge seg litt som slaps, sier han.

En drøy time senere, klokken 07.45, sier trafikkoperatør Christofa Key-Nilsen, at situasjonen for det meste er det samme.

– Det er stort sett bart og vått på hovedveinettet, men det legger seg oppe i høyden. Fra Eidsvoll og nordover, er det hvitt, sier hun.

Key-Nilsen opplyser at det har vært en hendelse ved Jessheim og på vei opp mot Sollihøgda. Det er kø ved Jessheim og på E16 nordover mot Hønefoss, er det full stans, melder Asker og Bærum operasjonssentral på Twitter.

– Det vil ta lang tid før det blir normal trafikk, skriver de og anbefaler bilister å finne andre kjøreruter til Hønefoss.

Det har også vært en hendelse ved Ryen i Oslo som har medført kjørestans i retning nord, men dette knyttes ikke til kjøreforholdene, ifølge Key-Nilsen.

– Bil på taket



Operasjonssentralen i Asker og Bærum ber alle med sommerdekk om å bli hjemme:

I Flesberg i Buskerud kjørte en mann av veien i natt og endte i en fjellvegg, ifølge Drammens Tidende, som melder at det var svært glatt på ulykkestedet.

Også ved Lyngåskrysset/Kirkelina ved Tranby har det vært en ulykke, ifølge avisen. En semitrailer står på tvers i veien og sperrer all trafikk.

Romerikes Blad melder om to ulykker i Nannestad. En buss har sklidd av veien og en personbil havnet på taket. Ingen skal ha blitt alvorlig skadd.

Lastebil i høyspentmast



I Maridalen i Oslo ligger en høyspentmast i veien etter at en lastebil kjørte i den tidlig mandag morgen, og politiet advarer om at det er svært glatt på stedet:

I Buskerud har det snødd i løpet av natten, og politiet melder også her om glatte veier:

Utover dagen vil både temperaturen og vindstyrken øke. Samme værforhold går igjen i de andre fylkene på Østlandet som OBS-varselet gjelder for.

Samtidig meldes det om stor gressbrannfare i de samme delene av landet søndag, ettersom snøen har forsvunnet tidlig flere steder og det er svært tørt.

