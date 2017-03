Økokrim etterforsker Olsø-saken

Økokrim har bestemt seg for å etterforske saken om utbygging av Kystad-området i Trondheim, der Ap-politiker Rune Olsø har fått kritikk.

Etterforskningen settes i gang etter anmodning fra statsadvokat Bjørn Kristian Soknes i Trøndelag og i samråd med politimesteren i Trøndelag. Mistanken gjelder ifølge Økokrim påvirkningshandel i forbindelse med et utbyggingsprosjekt i Trondheim som ble politisk behandlet 2015.

– Etterforskningen er i en tidlig fase, og vi vil ikke kommentere eller bekrefte ytterligere detaljer knyttet til saken, sier statsadvokat Helene Bærug Hansen hos Økokrim.

Omregulerte grøntområde

Selskapet Staur, der Ap-politiker Rune Olsø er ansatt, inngikk en avtale med en utbygger til 6 millioner kroner for å sikre at grøntområdet Kystad på Byåsen ble omregulert til boligområde. Saken dreier seg om hvorvidt Olsø som rådgiver i Staur opptrådte utilbørlig i forbindelse med reguleringssaken.

Kommuneadvokaten i Trondheim mener det «ikke kan utelukkes» at straffebestemmelsene om påvirkningshandel er overtrådt, noe Olsø selv avviser på det mest bestemte.

– Det er totalt misforstått å holde straffelovens bestemmelser om påvirkningshandel opp mot en helt ordinær konsulentavtale som bygger på prinsippet om full åpenhet. Og det er kvalifisert ubetryggende å gjøre dette på grunnlag av feilaktige oppslag i mediene med klar slagside mot de som omtales, skrev Olsø på Facebook 17. mars.

VG har ikke lykkes å få en kommentar fra Olsø.

Anmeldes av formannskapet

42 år gamle Olsø var inntil han trakk seg i midten av mars påtroppende leder av det nye Trøndelag Ap.

– Økokrim har på bakgrunn av de opplysninger som er kommet frem i pressen, og etter anmodning fra statsadvokaten i Trøndelag besluttet etterforsking i den såkalte Kystad-saken, står det på Økokrims nettsider fredag.

– Om det startes en etterforskning betyr det ikke at det er skjedd noe ulovlig, men at det finnes rimelige grunner til å undersøke om det kan foreligge et straffbart forhold, sa statsadvokat Soknes til Adresseavisen tidligere i mars.

Et enstemmig formannskap i Trondheim vedtok fredag å levere inn anmeldelse i Kystad-saken. Anmeldelsen omhandler "mistanke om straffbart forhold begått i tilknytning til bystyrerepresentant Rune Olsøs oppdrag om å yte bistand til Kystad Vestra AS og Prora Holding Utvikling AS", skriver Adresseavisen.