Viffen (86) bor i Norges rikeste kommune: – Vi sitter på den grønne gren

Viffen Arnet (86) og Herman Støa (23) bor i Bærum og Trysil - henholdvis norges rikeste og fattigste kommune de siste årene. Men stemmer tallene? Ordføreren i Trysil er ikke så sikker.

– Vi sitter jo på den grønne gren. Vi gjør jo det, sier Viffen Arnet (86).

Sammen med Astri Leonthin (72) er hun ute og slår et slag golf på Grini i Bærum, en kommune som i flere år har markert seg som landets mest velstående.

I 2014 tjente Bærums innbyggere i snitt 431 479 kroner hver. Snittformuen var på 1,18 millioner kroner. Og når skattelistene offentliggjøres fredag, er det stor sannsynlighet for at det er Bærum som havner på toppen også i år.

– Her er det bra å bo



Arnet har bodd på Kolsås de siste 50 årene, og er full av lovord om kommunen.

– Her er det bra å bo! Det er nært marka, det er nært fjorden, man kan stå på ski og slalåm. Bærum er helt topp, sier hun, og viser tommelen opp.

– Merkes det at det også er den rikeste kommunen?

– Uff, det høres så fælt ut. Men det finnes jo alle sorter her også, sier Leonthin.

– Det kan nok hende det er litt flere store biler her. Men ellers tror jeg ikke Bærum skiller seg så veldig fra andre kommuner, sier Arnet.

– Blir her til jeg dør



Når bæringene har ferie, reiser de gjerne til den kommunen som havner helt i andre enden av statistikken. Trysil kommune i Hedmark, som har nesten like mange hytter som innbyggere, har de siste årene fått den tvilsomme æren av å bli omtalt som Norges fattigste kommune.

Og kontrasten mellom en gjennomsnittlig bæring og en gjennomsnittlig trysling er stor – i alle fall hvis man lene seg på tallene fra Skatteetaten. I 2014 hadde innbyggerne i Trysil en snittinntekt på 172 265 kroner, hele 259.214 kroner under toppkommunen Bærum.

– Her skal jeg dø



Når VG besøker Trysil er det høstferie i bygda, og et tykt lag med tåke skiller millionhyttene rundt skibakken fra et feriestille sentrum. Men på Moelven sagbruk treffer vi Herman Støa (23). Han har gått bygg- og anlegg, og vært lærling her i litt over to år. Om én uke skal han ta fagbrev.

– Her er jeg født, og her skal jeg dø, sier Støa som forklaring på hvorfor han har valgt å bo i Trysil. Før han utdyper:

– Jeg er interessert i jakt og fiske. Det er ingen andre steder det er så bra å dyrke de interessene som her.

PÅ SAGBRUKET: Odd Egli Bekkelund (24) og Herman Støa (23) er lærlinger på Moelven Trysil. De siste årene har bedrifter hatt ekstra fokus på å ta inn lærlinger, for å sikre rekrutteringen. Foto: KRISTER SØRBØ, VG Foto: Krister Sørbø , VG

Tviler på tallene



At snittinntekten i Trysil er landets laveste ifølge Skatteetatens tall, er en problemstilling Støa ikke har tenkt så mye over. Det har imidlertid Trysils ordfører, Erik Sletten (Sp).

TVILER PÅ TALLENE: Ordfører i Trysil, Erik Sletten, tror ikke snittinntekten til innbyggere i Trysil er så lav som Skatteetaten skal ha det til. Foto: KRISTER SØRBØ, VG Foto: Krister Sørbø , VG

Hvert år, omtrent på denne tiden, ringer journalister som skal skrive en sak om at Trysil er Norges fattigste kommune. Og Sletten vil ikke være med på at Trysil er så dårlig stilt som tallene skal ha det til.

– Vi føler oss ikke så fattige. Vi er heller ikke rike, men vi føler at vi som kommune har en grei økonomi. Vi klarer å levere gode tjenester både til våre 6.500 innbyggere, og de 50.000 besøkende vi har her i sesongen, sier Sletten.

Han legger til at han er usikker på om tallene stemmer, og viser blant annet til at det de siste årene har vært registrert flere skattytere enn innbyggere i Trysil kommune.

– Da sier det seg jo selv at det er noe som ikke stemmer. Det hadde vært gøy om media klarte å få dette riktig én gang, sier han.

Sesongarbeidere kan påvirke



Økonomisjef i kommunen, David Sande, tror at de mange sesongarbeiderne som jobber i Trysil i vinterhalvåret kan være med på å trekke snittet ned. Og han får langt på vei støtte fra Skatteetaten i det:

Trysil kommune * 6525 innbyggere * 3014 kvadratkilometer landarel (eller ca 1,5 ganger så stort som Vestfold fylke) * Jord- og skogbruk er tradisjonelt viktige næringer. De siste årene er også reiseliv og turisme blitt en viktig næringsvei. * Snittinntekt i 2014: 172 265 * Snittformue i 2014: 350 570 * Rikeste årskull i 2014: 1924 Kilde: Store norske leksikon, Trysil kommune, Skatteetaten

– Antall skattytere i en kommune trenger ikke å samsvare med antall innbyggere. Mye av forklaringen i Trysil vil være sesongarbeidere på midlertidige opphold, opplyser Helen Rist, kommunikasjonsrådgiver i Skatteetaten.

Sletten oppsummerer sitt syn slik:

– Statistikken er for dårlig. La oss heller få ordentlige rapporter. Det kan jo hende at det er et eller annet spesielt med Bærum også, som gjør at tallene blir snåle der, sier han.

Og det kan det godt hende han har rett i. Ifølge skattelistene har Bærum kommune de siste årene hatt Norges største prosentvise andel millionærer. I tillegg kan kommunen skilte med landets høyeste gjennomsnittlige utdanningsnivå.

NYSATSING: Trysil satser på stisykling for å få flere turister til bygda i sommerhalvåret. Foto: KRISTER SØRBØ, VG Foto: Krister Sørbø , VG

Ønsker seg flere innbyggere

Bærum kommune: * 122 348 innbyggere, og Norges femte største kommune i innbyggertall * 192 kvadratkilometer landareal * Har landets høyeste gjennomsnittlige inntekts- og utdanningsnivå * Har landets høyeste prosentvise andel millionærer * Snittinntekt i 2014: 431 479 * Snittformue i 2014: 1 184 491 * Rikeste årskull i 2014: 1940 Kilde: Bærum kommune, Skattelistene, Wikipedia

Også når det gjelder befolkningsutvikling er det mye som skiller de to kommunene. De siste årene har Bærum hatt en befolkningsvekt på 1,7 prosent, og er blant kommunene som vokser mest. For Trysil har trenden vært motsatt.

– Folk betaler skjorten for å komme hit i fritiden. Mange er her tre dager i uken og mesteparten av ferien. Så da skulle man jo tro at det var en attraktiv plass. Men vi har utfordringer med å få fastboende, sier ordfører Sletten.

– For kommuneøkonomien er dét det viktigste. Det har vært en nedgang i folketallet her siden 50-tallet. Så har det vært noen utflatinger, men det tar tid å snu utviklingen, sier han.

Han understreker at han ser lyst på fremtiden. I det siste har kommunen blant annet satset stort på stisykling, for å tiltrekke seg reisende også i sommerhalvåret.

– Vi ser muligheter å alle himmelretninger. Det Trysil har fått til med reiselivsnæringen har vært helt utrolig. Jeg er sikker på at vi kan få det til på andre områder også, sier Sletten.