Nordmenn tror på god økonomi i 2017

Nordmenn har klokketro på at økonomien ikke vil forverre seg i 2017. Samtidig frykter mange at rentene vil stige. – Rimelige forventninger, sier sjeføkonomer.

– Jeg tror det blir et bra år, sier Arild Thorkilsen.

Han jobber til daglig som prosjektleder i Jernbaneverket, og møter VG i en juletravel Karl Johans gate i Oslo. Kollega Christian Refsli, som er byggleder, er enig: Nordmenn har lite å bekymre seg for på den økonomiske fronten i 2017.

TROR: Jeanette Strøm Fjære, sjeføkonom i DNB Markets, tror samlet sett på oppgang i 2017, men er ikke over seg av optimisme. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

– Jeg ser positivt på økonomien, sier Refsli.

Mot bedre tider



Det norske folk og sjeføkonomene er samstemte: 2017 vil bli et bedre år økonomisk enn 2016.

En spørreundersøkelse InFact har gjort for VG viser at de fleste nordmenn ser positivt på det kommende året. Bare 16 prosent tror privatøkonomien deres vil forverre seg i 2017. Nesten 80 prosent tror den vil bedre seg eller stå på samme sted.

– Våre prognoser viser en del av det samme bildet, sier sjeføkonom Jeanette Strøm Fjære i DNB Markets.

– Dette stemmer overens med andre undersøkelser. Det er rimelige forventinger, sier Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank.

Les også: Derfor tror storbanken at boligpris-modellen bommer

Fakta om undersøkelsen * Utfører: InFact Norge AS * Populasjon: Norge, innbyggere +18 år * Antall intervjuer: 1 004 * Vekting: Kjønn, alder, bosted, partivalg 2015 * Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget * Metode: InFact automatiske telefonintervjuer * Periode: 1. desember 2016

Svak oppgang

Oljebransjen har gått gjennom harde kutt i år, men Andreassen peker på at oljenæringen har anslått at de nærmer seg ferdigkuttet.

– Det blir ikke verre fra der vi er nå, sier han.

Fjære i DNB Markets sier fjoråret var et svakt år for norsk økonomi. Deres prognoser viser at det vil bli svak oppgang fra neste år, selv om ledigheten også vil øke.

– Vi tror arbeidsledigheten vil stige litt til. På det punktet er vi litt mer pessimistiske enn flere andre. Men samlet sett tror vi det blir litt bedre, sier sjeføkonomen.

Også sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, tror på økt vekst neste år.

OPTIMIST: Sjeføkonom i NHO, Øystein Dørum, tror neste år blir bedre enn 2016. Foto: Terje Bendiksby, NTB scanpix

– Men det innebærer at ledigheten neppe vil gå mye ned. Det vil bli skapt flere jobber, men vil ikke gi noe innhugg i ledighetskøen, sier han.

Sjeføkonom Stein Reegård i LO peker på at det går ganske bra de fleste steder bortsett fra på Vestlandet, men han har ikke tro på nedgang i ledigheten:

– Befolkningen øker mye raskere enn antall jobber. Dermed er det mange som holder seg unna arbeidsmarkedet. Det vil ta lang tid før vi får noen nedgang, sier Reegård.

Uenighet om rentenivået



Torsdag lot Norges Bank styringsrenten stå uendret på 0,5 prosent. Det var på forhånd bred enighet blant analytikerne om at Norges Bank ikke kom til å røre styringsrenten denne gang. Ekspertene, blant dem Statistisk sentralbyrå, tror at rentebunnen er nådd, men at Norges Bank ikke vil endre renten før i 2019.

Det stemmer godt med folks flests oppfatning av renten: Ifølge undersøkelsen gjennomført av Infact for VG, tror bare 5,4 prosent at den vil settes ned. Opp mot 80 prosent forventer at renten går opp eller forblir på dagens nivå: 37, 5 prosent tror den vil øke, mens 41,6 tror den vil være stabil.

DNB Markets' prognoser viser at rentenivået vil forbli uendret også i 2017.

– Norges Bank har meldt at det er mer sannsynlig at den går ned enn opp. Men i et lengre perspektiv er det mer sannsynlig at det blir høyere renter, sier Jeanette Strøm Fjære.

Sjeføkonom Øystein Dørum i NHO tror ikke Norges Bank vil ønske eller få mulighet til å øke rentene neste år, men skjønner at folk frykter det.

– Bankene har økt renten over tid. Ikke fordi Norges Bank har økt styringsrenten, men fordi bankenes innlånskostnader har økt. De lange rentene har også steget en del i det siste, sier Dørum.

MENER: Harald Magnus Andreassen, sjeføkonom i Swedbank, tror ikke vi får se den reallønnsveksten vi har hatt igjen. FOTO: JAVAD PARSA, VG

– Det er riktig at rentene ikke kommer til å gå ned, de er for lave med tanke på boligmarkedet. Det ser rimelig ut med en lite oppsving, og at arbeidsledigheten går litt ned. Men da bør rentene opp igjen, sier Andreassen i Swedbank.

– Det er et kjempebrudd at vi ikke lenger kan regne med den samme reallønnsveksten som vi har hatt tidligere. Det er ingen grunn til å tro at vi kommer tilbake, sier han.

Andreassen i Eika Gruppen tror nordmenn kommer til å låne mer penger og forgjelde seg mer i 2017.

– Men selv om renten er lav, er verden fortsatt usikker. Nordmenn bør kanskje være forsiktig med å låne for mye, advarer han.

Les også: Gir forbrukslån på 75 prosent rente

LITT BEDRE: Studenten Adrian Steffensen (21) tror det vil gå litt bedre økonomisk i 2017 - han har nemlig jobbet på julemarkedet på Egertorvet. Foto: frode hansen, vg

Internasjonal renteeffekt



Han tror rentenivået vil forbli uendret på grunn av de økonomiske problemene i eurosonen. Han forestiller seg en militærtropp: Tempoet (rentenivået) må tilpasses den treigeste:

– Hellas og Italia tåler ikke renteoppgang fra dagens nivå. Vi får en blanding av forskjellige vekstimpulser internasjonalt. Folk flest vil ikke merke noe.

Det har blitt spekulert i hvordan internasjonale hendelser som valget av Donald Trump kan påvirke det norske rentenivået.

– Sentralbanken her i landet og internasjonalt styres etter inflasjonsmål. Skulle inflasjonen ta seg kraftig opp, kan det hende rentene øker. Vi har ingen prognose på høy inflasjon hjemme på grunn av sterk krone, men er avhengig av internasjonale renter, sier Fjære.

Hvis Trump gjennomfører mange av de tiltakene han snakket om i valgkampen, for eksempel når det kommer til internasjonal handel, så kan det presse opp prisene i USA, tror Fjære:

– Det kan føre til at vi kanskje må ha høyere rente, sier hun.

Les også: Professor: Spår lav rente i lang tid