Fagforbundet: Hagen tok med seg 2000 sykehjemsplasser til Sveits

Stein Erik Hagens uttalelser om milliardene familien har spart på datterens flytting til Sveits, får Fagforbundets leder til å se rødt.

– Dette er aktører i det norske samfunnet som har en særdeles sterk økonomisk ryggrad, som tjener penger på det norske systemet og som nekter å gi tilbake, sier leder Mette Nord i Fagforbundet til VG.

Tidligere denne uken uttalte Stein Erik Hagen til DN at datteren Caroline Hagen Kjos har spart 2,2 milliarder skattekroner på å flytte seg selv og formuen til Sveits.

Nå får Hagen så hatten passer av Fagforbundets leder Mette Nord.

Ulltveit-Moe om formuesskatt-klaging: Gavepakke til Arbeiderpartiet

– Vi er sterkt kritiske til at Hagen står frem og er stolt av at familien har spart penger ved å ta penger ut av landet, sier Nord.

Hun skulle mye heller sett at pengene ble brukt til å utvikle den norske velferdsstaten.

– For disse pengene kunne vi drevet 2000 sykehjemsplasser.

Regnestykket er basert på Hagens oppgitte beløp på 2,2 milliarder, og kostnadene for å drive en sykehjemsplass, som er 1,1 millioner kroner i året.

FÅR KRITIKK: Stein Erik Hagen, her fotografert på NHOs årskonferanse i Oslo Spektrum. Foto: Frode Hansen

Opphetet debatt

Hagens utspill, der han på ny går til angrep på formuesskatten, kombinert med uttalelser om at rike behandles som en pariakaste i Norge, har skapt en opphetet debatt denne uken.

I et innlegg i VG omtaler skribent Andreas C. Halse uttalelsene som «et krenkelseshysteri». Mens investor Jens Ulltveit Moe mener det er en gavepakke til Arbeiderpartiet å klage på formuesskatten nå, midt i valgkampen.

Selv avviser Hagen at han sutrer.

Demotiverende for vanlige folk

Fagforbundet-lederen mener Hagen og datteren er med på å undergrave den norske velferdsstaten ved å ta penger ut av landet.

– Det er vanlige folk som går og handler mat som er grunnlaget for pengene Hagen tar med seg. Det er del av en kulturendring, bort fra den norske modellen, som er basert på at folk bidrar til fellesskapet og holder nivået på tjenestene i velferdsstaten oppe, sier Nord.

Stein Erik Hagen: Jeg sutrer ikke

Hun mener det er demotiverende for vanlige folk å se at de rikeste tar med seg pengene til andre land.

– Når de som har mest stikker av med 2,2 milliarder skattekroner, så stiller folk seg spørsmål om hvorfor de skal bidra. Det virker demobiliserende når folk som burde være gode eksempler ikke er det, sier Nord.

– Er det ikke et poeng at formuesskatten gjør det vanskeligere for bedriftseiere å reinvestere verdier i norske bedrifter?

– Rammevilkårene for norsk næringsliv ikke er dårligere enn i andre land. Det er ikke bare Norge som har formuesskatt. Det skapes en myte om at rammebetingelsene for dem med formue er kvelende. Det er ikke tilfellet, sier Nord.

Hagen: Skattenivået er akseptabelt

Stein Erik Hagen skriver i en e-post til VG at han ikke har noe imot det norske skattetrykket som sådan.

– Jeg synes vi har et akseptabelt skattenivå i Norge. Det er innretningen jeg mener burde være annerledes, skriver Hagen til VG.

Dersom pengene og datteren hadde blitt værende i Norge, ville hun måttet tappe bedriftenes utbytter de siste åtte årene, fremholder han.

Kommentar: De krenkede

– I stedet er beløpet blitt værende i bedriftene og blitt investert i norske virksomheter, som skaper mange arbeidsplasser og bidrar med verdiskapning og således trygger velferdsstaten og blant annet mange sykehjemsplasser, skriver Hagen.

Han mener det er viktig at bedrifter har penger til å skape nye virksomheter i den omstillingsfasen norsk økonomi nå befinner seg i.

– Til slutt vil jeg minne Mette Nord om at våre bedrifter og min familie gjennom årene har bidratt med store beløp i skatter og avgifter til så vel Norge som de land der vi har økonomiske interesser. Det ønsker vi å fortsette med, skriver Hagen i e-posten.