Økning i antall tilbud om høyere utdanning

Samordna opptak har sendt ut 94.101 tilbud om studieplass i årets hovedopptak til høyere utdanning – 2.328 flere enn i fjor. Lektorutdanningen øker mest.

Av til sammen 134.220 søkere er 117.488 kvalifisert for minst ett studium. Blant de kvalifiserte søkerne har igjen 80 prosent fått tilbud om studieplass.

59 prosent av søkerne får tilbud om førsteønsket sitt. I fjor var dette tallet på 60,4 prosent.

– Jeg er glad for at så mange er kvalifisert til en studieplass og får oppfylt studieønskene sine. Kunnskap gir fremtidsmuligheter for den enkelte, uansett bakgrunn, og er avgjørende for å bygge landet og for å klare omstillingen vi står midt oppe i, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

Så du? Tenk på dette når du velger utdanning

Flere lærerstudenter

Det er lektorutdanningen som opplever den største økningen, med 12,6 prosent. Sivilingeniørstudiet og informasjonsteknologistudier opplever også kraftig økning i søkermassen, med henholdsvis 12,0 og 11,9 prosent.

I alt er det gitt studietilbud til 556 flere søkere ved lærerutdanningene i år enn i fjor, og 10.215 er tilbudt studieplass.

– Selv om det er flere som får tilbud, er det fortsatt behov for å øke rekrutteringen. Det gjelder spesielt for grunnskolelærerutdanningen for 1. til 7. klasse og til lærerutdanningene i Nord-Norge, sier kunnskapsministeren.

Leste du? Flere under 30 mottar arbeidsavklaringspenger

– Bekymringsfullt

Arbeiderpartiets nestleder Trond Giske mener at søkningen til lærerutdanningen er «bekymringsfullt lav».

– Økningen i antall søkere holder ikke trykket for vårt framtidige lærerbehov. Særlig dramatisk er det for lærerutdanninga til barneskolen, hvor vi ser en nedgang i søkertall de siste årene. Dette kan gi en framtidig lærerkrise, sier han.

Høyest poenggrense for å komme inn på ordinær kvote har medisinstudiet ved Universitetet i Oslo. Her står 1.408 søkere på venteliste for opptaket denne høsten.

Medisinstudiene ved NTNU, UiB og UiT følger etter øverst på listen over høyest poengkrav.