Nyttårsåpne pol: Ingen grunn til boble-stress

Er boblene fortsatt ikke i boks til nyttårsfesten? Du har ennå tid. I år har Vinmonopolet nemlig åpent på nyttårsaften.

– Er det virkelig åpent i morgen? Det har ikke jeg fått med meg, sier Jørgen Brække (28) på poltur sammen med Magne Furuseth (30) dagen før kvelden.

De styrer rett mot stabelen av musserende vin hos Norges travleste Vinmonopol, det på Oslo City.

Les også: Nå skal Vinmonopolet være åpent på høytidsaftenene

Ett eneste Vinmonopol har stengt i morgen: Det på Dokka, på grunn av lokale bestemmelser. Alle de andre har nyttårsåpent.

Butikksjef Marika Salomäki sier at de selger bobler i alle varianter om dagen. «Alle» skal ha bobler til nyttår, derfor har de samlet utvalget av Cava og Prosecco på ett sted i butikken.

Jørgen og Magne vurderer flaskene, men kommer til at på selveste nyttårsaften er det ekte Champagne som gjelder. Den står inne på et eget temperert rom.

– Visste du ikke at det er åpent her i morgen? Leser du ikke aviser, spør Magne kompisen.

Jørgen unnskylder seg med at han har vært så opptatt med ny valp, så polets åpningstider har gått hus forbi.

Butikksjef Marika Salomaki forteller at det er mange som ikke har fått det med seg, og at kundene blir overrasket når betjeningen forteller at det er åpent på lørdag også.

Likevel forventer hun mye folk i butikken mot slutten av dagen i dag.

– Det har vært ganske rolig i hele romjulen, så det kan se ut som om mange venter til siste liten med å handle.

Les mer: SV vil ha pol overalt

Stortingsvedtak



Stortinget vedtok allerede i desember 2014 at Vinmonopolet kunne ha åpent på nyttårsaften, påskeaften, pinseaften og valgdagen.

Avtalen mellom Akademikerforbundet og ledelsen i Vinmonopolet om åpningstid og lønnstillegg for disse spesielle dagene, har imidlertid ikke vært på plass før i høst. Dermed er i år første gang det blir mulig å handle vin og Champagne på nyttårsaften.

Les også: Fortsatt stengt på 17. mai

Om nyttårsåpne pol vil føre til endret handlemønster, gjenstår å se.

– Vi regner med at den største handledagen til nyttår er i dag. I morgen er det bare åpent til ett eller tre, avhengig av hvor du er i landet. Før jul er 22. desember den største handledagen. Vi forventer ikke at nyttårsaften blir en stor handledag, sier pressekontakt Ida Brenden Engholt hos Vinmonopolet.

Kunde Magne Furuseth ser ingen grunn til å dra på polet nyttårsaften.

– Nei jeg er på jobb i dag. Det er bedre å stikke innom polet i lunsjen nå, enn å stresse inn til byen når jeg er hjemme i morgen. Nyttårsaften på dagen skal jeg ta det med ro før kvelden, sier Furuseth, på vei til kassen med to flasker ekte Champagne.

Misbrukt: Vinmonopolet misbrukt i alkohol-SMS