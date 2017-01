Kjendis-veterinær Trude Mostue kom ikke inn på veterinærhøyskolen fordi hun fikk for dårlige nynorskresultater. Nå stormer hun mot nynorskundervisningen på sin egen Facebook-side.

I forrige uke ble det kjent at Høyre foreslår å fjerne karakter og eksamen i sidemål i sitt partiprogram. Det utløste nok en debatt om nynorsk undervisningen på norske skoler, noe som igjen fikk Mostue til å rase.

– Utenom dyrevern og barnevern er det få saker som engasjerer meg mer enn nynorsk, starter Trude Mostue sitt Facebook-innlegg med.

– Jeg ber til de gode guder om at karakter og eksamen i nynorsk fjernes, tilføyer hun.

Videre skriver hun at skriftspråket for henne er både meningsløst og kunstig, og at hun i sin tid brente Ivar Åsens bok i hagen fordi nynorskresultatet hindret henne i å komme inn på Veterinærhøgskolen i Norge.

– Er ikke det galskap, vet ikke jeg. Hva i all verden skal en veterinær med nynorsk, spør hun i innlegget. Helvetes nynorsk, fortsetter Mostue, som sikret seg veterinærutdanning fra Storbritannia da hun ikke kom inn i Norge.

Les også: Nynorsken: Norges helligste ku

– Nynorskdebatten hisser meg opp



TV-kjendisen og veterinæren sier til VG at hun egentlig har som prinsipp å ikke uttale seg om noe som ikke har med dyr å gjøre.

– Men nynorsken hisser meg opp og det får meg til å tenke på alt jeg måtte gå gjennom da jeg gikk på skolen. Nå reagerer jeg også sterkt fordi mine barn sliter med det samme.

Les også: Kjendisinvestor: – Glad datteren min slipper nynorsk

– Jeg klarer ikke å legge skjul på min begravde nynorsk-krig lenger, legger hun til.



– Du har brent Ivar Åsens bøker og du skriver «helvetes nynorsk». Er ikke det voldsomt?

– Du må forstå at jeg skrev i affekt i minner om en tid der i jeg ble tvunget til å lese det. Det er kanskje unødvendige ordvalg, men jeg kan ikke fordra nynorsk.

– Nynorsk spesielt viktig for veterinærer



Lederen for Noregs Mållag reagerer på veterinærens uttalelser. Skriftspråket er spesielt viktig for folk med hennes yrke, mener han.

– Det er jo nettopp veterinærer som trenger nynorsk mest i Norge fordi mange av dem jobber i distriktene. De jobber i kommuner der nynorsk er hovedmål, sier Magne Aasbrenn til VG.

– Så det at hun ikke kan skjønne hva veterinærer trenger nynorsk til er litt merkelig. De må jo skrive på nynorsk i sine jobber.

Han mener også at Mostues uttalelse om at nynorsk er kunstig også er pussig da alle språk er laget av mennesker, inkludert bokmål, sier han.

Misforstått

Mostue sier det har kommet både positive og negative reaksjoner på uttalelsene hennes. Men de som reagerer negativt har sannsynligvis ikke forstått henne, mener hun. Samtidig har hun forståelse for at enkelte reagerer:

– Selvfølgelig er nynorsk en viktig kulturarv. Men det bør være frivillig om en ønsker å lære det. Det er tullete at vi skal bruke like mye tid på nynorsk som kjemi og biologi når det er sistnevnte som er mest relevant for yrket en skal utdanne seg som.

– Dessuten skulle jeg ha valgt å jobbe som veterinær et sted der nynorsk er hovedmålet så hadde jeg dratt fram Ivar Åsen igjen. Men uansett så tror jeg en ville ha klart seg uten nynorsk, avslutter hun.