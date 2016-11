Hareide vil tvinge Vestlandet til å bruke nynorsk

KrF-leder Knut Arild Hareide mener staten bør gripe inn hvis ikke nynorsk blir hovedmål i den nye vestlandsregionen.

– Det er viktig at vestlandsregionen velger nynorsk som administrasjonsspråk, sier Knut Arild Hareide til Bergens Tidende.

Han har vanskelig for å se hvilken annen region i landet som skal ha nynorsk som hovedspråk i forvaltningen - om ikke Vestlandet skal ha det.

Frykter bokmål over alt



Hareide mener det vil være et stort problem om alle de nye enhetene i region-reformen faller ned på bokmål.

Selv er han fra Bømlo kommune i Hordaland. Der er administrasjonsspråket i kommunen nynorsk.

Hareide kaster seg nå inn i en av de store debattene rundt det nye vestlandsfylket, nemlig valget av målform. Hareide mener dette spørsmålet er for viktig til å overlates til lokalpolitikerne alene.

– Det er et nasjonalt ansvar å ivareta at noen regioner i Norge har nynorsk. Mitt ønske er at Vestlandet ser sin del av ansvaret, men jeg utelukker ikke at vi kommer til å gripe inn nasjonalt, sier Hareide til BT.

NYNORSK-KAMERATER: KrF-leder Knut Arild Hareide har vandret til- og fra statsministerboligen sammen med Venstre-nestleder Terje Breivik og Venstre-leder Trine Skei Grande den siste uken. Foto: Hallgeir Vågenes , VG

Han får tung støtte fra budsjettkamerat og Venstre-nestleder Terje Breivik fra nynorsk-kommunen Ulvik i Hardanger.

– Hareide er en klok mann. Nynorsk er sentralt for vestlandsidentiteten, og Vestlandet er viktig for nynorsken. Og jeg tar for gitt at det finner de tre fylkestingene ut av og konkluderer med til slutt, sier Breivik til VG.



– Men får man byråkrater i Bergen til å skrive nynorsk?

– Bergen er allerede en nynorskby, der en stor del av innbyggerne er «nynorskingar», så det kommer til å gå fint, svarer Breivik.

Fylkestingene i Sogn og Fjordane, Rogaland og Hordaland skal før jul ta stilling til om de ønsker å slå seg sammen.

Saken skal deretter behandles i regjeringen og på Stortinget.

Nynorsk-regionen?



Tidligere har blant andre tidligere Sp-leder, Liv Signe Navarsete utmerket seg som en ihuga nynorsk-tilhenger.

Nå er det imidlertid Hareide som står frem som nynorskens frontkjemper.

Sammen med Venstre har Hareide og KrF bidratt til at regjeringen har gått inn for en regionreform som Høyre og Frp egentlig er mot.

SENDE FRÅSEGN: Dramatiker Jon Fosse mener den nye Vestlandsregionen er et selvsagt nynorsk-område. Her er han fotografert utenfor sitt kunstnerhjem, Grotten i Oslo. Foto: Jørgen Braastad , VG





KrF-lederen mener det blir trøblete hvis alle de nye regionene skal lande på bokmål, og at det derfor hviler et stort ansvar på vestlandsfylkene som kan bli vestlandsregionen.

Når BT konfronterer Hareide med at Rogaland (75 prosent) og Hordaland (61 prosent) har en stor andel grunnskole-elever med bokmål som hovedmål, så svarer han:

– Jo, men hvis en ser på hvordan mange snakker, vil de ha et nærmere forhold til bokmål. Jeg er selv nynorskbruker, men en må venne seg til begge språk. Min bekymring er at vi ikke får noen regioner med nynorsk. Derfor er det et viktig signal, sier Hareide.

Jon Fosse: Sjølvsagt nynorsk



Språkspørsmålet har ført til stort engasjement, mange høringsuttalelser og sterke følelser blant vestlendingene. Dramatikeren Jon Fosse er en av mange som har sendt inn høringsuttalelse:

«Vestlandet er utenkjeleg utan nynorsken, og nynorsken er utenkjeleg utan Vestlandet, så om ein del av Noreg, dei tre fylka Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, skal bli til ein vestlandsregion, ja til Vestlandet, ja så seier det seg sjølv at nynorsk må vera administrasjonsmålet på Vestlandet og at skriv ifrå den norske staten til Vestlandet må vera på nynorsk,» skriver Fosse.