Nye bilbranner i Oslo - søker etter hvit bil

Natt til onsdag var det igjen bilbranner, bare ett døgn etter at det brant i flere biler i byen.

Nødetatene rykket ved 00.30-tiden ut til Micheletveien på Furuset etter å ha mottatt melding om brann i to biler. Ikke lenge etter ble det opplyst at brannvesenet hadde slukket flammene.

– Det var to personbiler som brant. Begge er hardt skadet. Vi er på stedet nå og etterforsker om dette kan ha sammenheng med andre bilbranner i byen den siste tiden, sier operasjonsleder Rune Ullsand i Oslo politidistrikt til NTB.

Et vitne har forklart at en hvit bil, muligens en BMW, ble sett kjørende fra åstedet i stor fart, og politiet søker nå etter denne bilen.

De snakker også med vitnet og andre som kan ha opplysninger om de to brannene. Begge kjøretøyene blir tauet inn for å nærmere kriminaltekniske undersøkelser.

Brannen kommer et døgn etter at til sammen tre biler sto i fyr natt til tirsdag, først to på Mortensrud og deretter en på Høybråten.

– Sakene etterforskes som enkeltstående hendelser, men ses i sammenheng grunnet nærhet og at begge er bilbranner. Vi vet ennå ikke om de er påtent, men kan ikke utelukke dette, sa seksjonsleder Rune Skjold i Oslo politidistrikt til NTB tirsdag.

Det ble brukt både politihunder og politihelikopter i søket etter mulige gjerningsmenn, men ingen er så langt pågrepet.

