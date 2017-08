Ny rapport: Flere ulykker i zipliner

De siste to årene er det rapportert om 115 uønskede hendelser i norske høydeparker og zipliner. I fjor endte moroa med bruddskader for fem personer.

Det går frem av Statens jernbanetilsyns sikkerhetsrapport for fornøyelsesinnretninger i 2016, som nylig er offentliggjort.

Av 14 middels alvorlige og alvorlige hendelser i norske fornøyelsesinnretninger i fjor, skjedde over halvparten i høydeparker og zipliner.

Hoveddelen var knyttet til landing i zipliner, og uhellene resulterte blant annet i lårbensbrudd, ankelbrudd, ribbensbrudd, fingerbrudd og håndleddsbrudd for gjestene.

Slik skjedde ulykkene



Her er noen av hendelsene, slik de er beskrevet i sikkerhetsrapporten fra Jernbanetilsynet.

** Forkjært landing zipline. Kom skrått mot polstring. Medfølgende brudd i lårbein. Ambulanse tilkalt, redning pluss stabilisering. Mulig årsak er kastevind som førte til økt fart.

** Gjest ankom siste plattform med stive føtter. Kroppen og hendene var riktig plassert i forhold til opplæring som ble gitt. God fart ved ankomst. Etter at gjest fikk tatt bilde av skaden på legevakt, ble det påvist ankelbrudd med ankel ut av ledd.

** Kvinne traff puten for enden av zipline med siden til, og fikk arm/albuen mellom seg og puten. Hun ble da hengende på zipline. En instruktør spurte om hun klarte å dra seg inn selv, hvilket hun ikke gjorde. Driftsansvarlig firet seg ut på zipline, hektet seg fast i selen til kvinnen og dro henne inn. Hun hadde brukket tre ribbein.

Kvinne måtte heises ned



** Voksen dame hoppet i svart løype. Skade skjedd ved landing i loddrett nett. Personale var til stede ved uhell. Hun fikk råd og veiledning underveis. Ble heist ned. Skade: Brudd i to fingre, operert.

** Gutt 12 år festet seg i tynn trinsesnor i stedet for merket festepunkt som er merket rødt. Denne snoren er ikke beregnet på slik vekt og røk, og gutten falt ned. Brudd i håndledd og vondt i hælen. Løypen stengt. Kjørt til legevakt.

** Ungdom kjørte før det var klart på zipline. Dermed krasjet han inn i kompisen sin. Kunden som ble truffet, ble truffet hardt og fikk dermed smerter i både hode og bryst. Kunden ble kjørt til legevakt for sjekk. Kunden hadde fått påvist hjernerystelse og mulig brist i et ribben.

NED KOLLEN: I ziplinen «Kollensvevet»» kan man kaste seg ut på samme ferd som skihopperne hopper. I 2013 ble attraksjonen stengt etter at en bremsevaier røyk mens en jente var på full fart nedover. Foto: Fredrik Solstad , VG

Høydeparker øker mest



– Høydeparker/zipliner er den type innretning som øker mest i Norge, sier avdelingsdirektør Bjørnar Monsø i avdeling for taubane og fornøyelsesinnretning i Statens jernbanetilsyn til VG.

– Hva kan eierne av slike installasjoner gjøre for å redusere risikoen?

– Statens jernbanetilsyn utfører tilsyn med at klatreparker/zipliner følger gjeldende regelverk, som blant annet innebærer at de har gode sikkerhetsrutiner, god kompetanse og gir god opplæring. Personalet skal ikke bare kontrollere hjelm og seletøy, men også forsikre seg om at deltagerne har forstått prinsippene.

– Hvordan vil SJF vurdere sikkerhetsnivået i norske høydeparker/zipliner i dag?

– Sikkerhetsnivået ved fornøyelsesinnretninger i Norge er godt, men Statens jernbanetilsyn får noen flere innrapporterte hendelser i innretninger der publikum selv har anledning til å påvirke fart og retning, som for eksempel gokart og klatreparker.

– Slik bør du opptre



Han har følgende råd til alle som bruker klatreparker og zipliner.

– Følg de instruksene du får fra personalet. Ikke ta de tøffeste løypene først, men begynn med en lett løype. Kjenn din egen begrensning og ta pause når du begynner å bli sliten.

Ifølge Monsø skal minst én sikringskarabin skal alltid være festet i sikkerhetsvaieren ved klatring i klatrepark.

– Når du kjører i en zipline, bøy knær og albuer ved landing på plattformen, og ikke ta deg for – selv når farten er høy.

Mistenker underrapportering



I 2016 ble det rapportert om totalt 146 uønskede hendelser i norske fornøyelsesinnretninger, noe som er betydelig færre enn i alle de fire foregående årene. Jernbanetilsynet slår imidlertid fast at det trolig foregår en utbredt underrapportering, særlig for de mindre alvorlige uhellene.

– Statens jernbanetilsyn har grunn til å tro at mange virksomheter ikke har etterkommet sin plikt om innrapportering av ulykker når de har vært med mindre alvorlig personskade eller mindre alvorlige tekniske uhell. Innrapportering av uønskede hendelser er et prioritert tema for tilsyn i 2017, heter det i rapporten.

132 av de innrapporterte hendelsene i 2016 var i kategorien som omfatter skrubbsår, småsår, hodeskader med svimmelhet, brudd av finger/ tå/ tann og mindre tekniske uhell uten personskade. De øvrige 14 var alvorligere hendelser som er underlagt rapporteringsplikt til politiet.

I Norge var det i fjor 905 fornøyelsesinnretninger som krever sikkerhetsmessig godkjenning. 72 var høydeparker eller zipliner – nesten dobbelt så mange som i 2012.

Mens det ble registrert 13 uønskede hendelser i høydeparker og zipliner 2012, var tallet i fjor 43. Dette er en nedgang fra 72 i 2015.