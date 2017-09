Ny person pågrepet etter T-banebombe i London

Ytterligere én person har blitt pågrepet i forbindelse med fredagens terrorangrep på T-banen ved Parsons Green i London.

Det melder Metropolitan Police på Twitter.

I en uttalelse skriver britisk politi at den andre personen som er pågrepet er en 21 år gammel mann.

Mannen ble arrestert av britisk antiterrorpoliti ved Hounslow, vest i den britiske hovedstaden, klokken 23.50 lørdag kveld.

21-åringen er den andre personen som er pågrepet etter at en hjemmelaget bombe eksploderte i en T-banevogn ved stasjonen Parsons Green sentralt i London fredag morgen.

21-åringen sitter nå i varetekt ved en politistasjon sør i London, mistenkt for terrorhandlinger.

Londons Borgermester: – Lar oss ikke skremme av terrorisme

Gjennomsøkte forsterhjem

Fredag kveld økte britiske myndigheter trusselnivået til «kritisk», hvilket betyr at de venter et angrep når som helst. Det er første gang siden terrorangrepet i Manchester i mai. Da tok det fire dager før de nedjusterte trusselnivået.

Lørdag morgen ble en 18 år gammel mann arrestert i havneområdet i Dover utenfor London, mistenkt for terrorhandlinger. The Guardian skriver at politietterforskere tror at den pågrepne mannen prøvde å rømme landet med ferge.

Caire og døtrene var like ved: Politiet gjennomsøkte skolen

– Selv om vi er fornøyde med fremgangen fortsetter denne etterforskningen, og trusselnivået fortsetter å være kritisk, sa visepolitimester Neil Basu under en pressekonferanse om arrestasjonen lørdag formiddag.

Noen timer etter pågripelsen av 18-åringen kom meldingen om at politiet aksjonerte i et boligområde i Surrey, sør for London. Naboer ble evakuert og politiet sperret av et større område.

Lørdag kveld skrev flere britiske medier, blant annet The Telegraph, at målet for aksjonen var et fosterhjem i området Sunbury-on-Thames, en knapp mil unna flyplassen Heathrow. Fosterhjemmet blir drevet av et respektert, eldre ektepar som tidligere har blitt hedret av dronning Elizabeth.

29 personer til sykehus



Siden eksplosjonen som sendte 29 personer til sykehus fredag morgen har politiet drevet klappjakt på bombemannen. De har ennå ikke uttalt noe om hvor mange gjerningspersoner de leter etter.

Fredag kveld var åtte av de skadede skrevet ut igjen av sykehus.

Britisk politi erklærte hendelsen et terrorangrep kort tid etter bomben gikk av. Terrorgruppen IS har tatt på seg skylden for angrepet.



Vitne: – Folk falt og ble tråkket på

The Telegraph skrev at hele bomben trolig ikke gikk av, og ifølge CNN var det festet en timer til bomben. Sprengladningen skal ha vært plassert i en hvit bøtte inne i en T-banevogn.

Statsminister Theresa May sa i en uttalelse fredag at det ville være mer væpnet politi i gatene som følge av det oppjusterte trusselbildet. Samtidig oppfordret hun innbyggerne i London å fortsette hverdagen som vanlig.

– Terror er en stor utfordring i vår tid, men ved å stå sammen vil vi bekjempe det, sa hun fredag kveld.