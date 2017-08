Ny måling: Høyre og Ap kniver om Hordaland

For et optimistisk Høyre på krigsstien er Erna den klare stjernen på hjemmebane, men i en fersk VG-måling blir Ap størst i Hordaland.

NRK målte tirsdag Høyre som landets største parti. På hjemmebane i Hordaland peker pilene i rett retning bare 11 dager før valget for statsminister Erna Solberg, selv om Arbeiderpartiet fremdeles holder stand mot Høyre-bølgen.

Fakta om spørreundersøkelsen: Utfører: InFact Norge AS

Populasjon: Hordaland, innbyggere +18 år

Antall intervjuer: 1.039

Vekting: Kjønn, alder, bosted og kommunevalg 2015

Feilmargin: Maksimalt +/- 3,0 % gjelder totalutvalget

Metode: InFact automatiske telefonintervjuer

Periode: 28. august 2017

VG har fått Infact til å gjennomføre en lokal meningsmåling i Hordaland. Ap går frem fra valget i 2013, mens Høyre stuper og taper et mandat.

Det går derimot motsatt vei i innspurten. Erna klatrer oppover og Ap synker på målingene.

Høyre går frem 1,5 og Ap tilbake 1,6 prosentpoeng sammenlignet med en to uker gammel Infact-måling for Bergensavisen. Høyre har nå tro på at de kan bli størst i Ernas hjemfylke før valgdagen 11. september.

– Erna er uten sammenligning det sterkeste kortet noe parti kan ha i Hordaland. Selv blant de vi snakker med som ikke stemmer Høyre står hun umåtelig sterkt, sier partiets tredjekandidat i fylket, Peter Christian Frølich (29).

ERNA-FAN: Høyre-kandidat Peter Christian Frølich (29) tror at Erna Solberg er en lokal stemmemagnet. Foto: Frode Hansen , VG

Ap-ledelse på Vestlandet

I juli startet både Jonas Gahr Støre og Erna Solberg valgkampen i Bergen. Kampen om Vestlandet skulle avgjøre valget.

Status så langt er ledelse til Ap-Jonas i både oljefylket Rogaland og Hordaland, selv om partiet i innspurten er på nedadgående kurve.

Artikkelen fortsetter under grafikken.

Aps førstekandidat i Hordaland er Magne Rommetveit (61). Han ser svært positivt på partiets ledelse i Erna-land i VGs ferske meningsmåling.

Med nasjonale krisetall tror han på samling i bånn.

– Med den motbøren vi har hatt tror jeg det snur. Vi er på vei opp nå. I de to siste ukene handler det om å mobilisere våre egne, få budskapet bedre ut og sørge for at vi får et regjeringsskifte, sier han til VG.

Foretrekker Erna - såvidt

Det forrige Høyre-byrådet i Bergen slet med Drevland-saken, bybane-bråk og eiendomsskatt, men Frølich tror folk skiller mellom Høyre nasjonalt og lokalt.

Han mener at Erna er symbolet på trygg styring.

På spørsmål om hvem hordalendingene foretrekker som statsminister er derimot ledelsen knapp. 41,7 prosent i VGs undersøkelse i Ernas hjemfylke vil ha Ap-Jonas som statsminister, mens 46,6 foretrekker Solberg.

Krisekamp på Vestlandet

Rommetveit mener at Høyre underspiller krisen på Vestlandet. Arbeidsledigheten på 3,2 prosent ligger over landssnittet på 2,8 prosent, ifølge tall fra NAV.

– Det er krise når tallet på langtidsledige har økt kraftig det siste året. Selv om vi ser lysglimt i Hordaland, så er det fremdeles mange ungdommer som står utenfor arbeidslivet. Det er en vanskelig situasjon også fremover, sier Rommetveit.

Artikkelen fortsetter under bildet.

FREMGANG FRA 2013: Aps 1. kandidat Magne Rommetveit (61) i Hordaland er glad for at Ap ligger an til å ta et mandat fra Høyre i Erna Solbergs hjemfylke. Foto: Magnus Braaten , VG

Frølich mener Aps krisesnakk er en del av forklaringen på deres egen krise.

– Ingen tror på dem. De tegner et bilde av verden som ingen kjenner seg igjen i. Ap sier at Norge er i fryktelig stand og alt går så dårlig på Vestlandet, men optimismen er tilbake. Jeg skal ikke gjøre meg til valgkampstrateg for Ap, men å påstå når jorden er flat hvis den egentlig er rund, blir lite troverdig, sier Frølich.