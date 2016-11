Venstre krever 105 mill. i billettrabatt i storbyene

Venstre legger inn 105 millioner kroner i statsbudsjettet til rabatt på togreiser også i storbyområdene. Men det er usikkert om budsjettkameratene sier ja.

Venstres stortingsrepresentant Abid Raja synes det er et hårreisende feil signal å sende ut at de mest folketette områdene ikke får del i den rabattordningen som resten av landets togpassasjerer fikk i oktober.

Derfor har han og Venstre lagt inn 105 millioner kroner til å subsidiere rabatt på månedskort på tog i Oslo-området, Bergen, Trondheim og Stavanger i sitt statsbudsjettforslag som nå vurderes av de to regjeringspartiene og KrF.

I tillegg til 67 millioner kroner som ble lagt inn i statsbudsjettet i fjor, skal 105 millioner kroner komme soner med eksisterende takstsamarbeid til gode, ifølge Venstres forslag.

RABATT TIL ALLE: Stortingsrepresentant Abid Raja (V) foran Stortinget. Akershus-representanten i transportkomiteen foreslår at også reisende i Oslo-området får statlig subsidiering av rabatt på NSB-månedskortet. Foto: Frode Hansen , VG

– Etter vårt syn er dette en del av det grønne skiftet som regjeringen og KrF nå inviteres å si ja til. Å redusere prisen på jernbanen er ett av flere grep vi nå forsøker å få flertall for i budsjettprosessen, sier Abid Raja til VG onsdag kveld.

Bakgrunn: Subsidierer togbilleter - men ikke der folk flest bor



I prosess



Forslaget er så vidt VG kjenner til ikke en del av de mest omstridte temaene som partilederne og finanspolitikerne i Høyre, Frp, KrF og Venstre forhandler om i innspurten.

Men samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) bekrefter overfor VG at det pågår en prosess rundt dette, hvor Ruter, NSB og Samferdselsdepartementet er involvert.

Han har ikke sagt bastant at «dørene lukkes» for en fremtidig løsning på saken.

Ikke i mål



– Oslo og Akershus får allerede langt mer penger enn tidligere til kollektivsatsing. Når det gjelder billettpriser på tog så må vi sikre at alle byer behandles likt. Hva resultatet blir, gjenstår å se, sier samferdselsministeren.

Abid Raja understreker også at saken ikke er i mål ennå.

– Men jeg skjønner ikke hvorfor regjeringen er så avventende med å støtte dette, sier han til VG.

I regjeringspartiene blir det vektlagt at fra før går en stor andel av de 3 milliarder kronene som staten bruker til å kjøpe togtjenester fra NSB, til det sentrale Østlandet.

Holdningen har vært at støtten til NSB for å kunne tilby 20 prosent rabatt på månedskort skulle gjøre det mer attraktivt å pendle med tog inn og ut av de store byene fra områdene utenfor – fremfor å bruke bilen.

For å øke tallet på reisende har Samferdselsdepartementet også hittil ment at det har vært viktigere å prioritere et bedre togtilbud fremfor reduserte priser. Departementet har også argumentert med at en subsidiering av soner med takstsamarbeid buss/tog/bane i hovedsak ville føre til lavere takstforskjeller lokalt fremfor lavere billettpris på toget.

Dette går frem av en stortingsproposisjon om transportsektoren fremmet av regjeringen våren 2016.

Økte kollektivpriser i vente



I Oslo og Akershus kan det uansett bli svært utfordrende å tilby de kollektivreisende lavere månedskort- og billettpriser i de nærmeste årene.

Som en følge av spleiselaget og samferdselstiltakene i Oslopakke 3, vil prisene på buss og bane gå opp fra og med neste år.

Samtidig så sa fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus til VG tirsdag, at det ikke var økonomisk bærekraftig at fylkeskommunen skulle fortsette å subsidiere togprisene med over 100 millioner kroner årlig – fra egen kasse.

Frustrert av avgiftsstempel



Venstres Abid Raja i Stortingets transportkomité frykter at passasjerene kan oppleve at prisene øker – mens et grønt skifte må innebære at det blir billigere og mer attraktivt å ta buss, tog og bane.

– Det viktigste vi kan bidra til er at passasjerene blir stimulert til å bruke kollektivtrafikk fremfor bil, sier Raja.

Han er frustrert over at Venstre av mange oppfattes som et avgiftsparti i statsbudsjett-prosessen.

– Det viktigste for oss er ikke at drivstoffavgiftene øker. Det viktigste for oss er at klimautslippene går ned. Derfor er noe av det viktigste at vi gjør tog, buss og bane enda mer attraktivt i den budsjettinnspurten som nå pågår, sier Raja.