Togstreiken har kostet Øyvind 5000 kroner

Togstreiken har kostet Øyvind Gjerald (46) 5000 kroner så langt. – Jeg har en klar oppfordring til partene: Bli enige!

Frustrasjonen blant togpassasjerene som er rammet av streiken er kraftig økende, etter at partene ikke greide å bli enige etter snart fire uker streik og 16 timers mislykket megling natt til onsdag.

Meklingsbruddet VG har forsøkt å gå opp hva som skjedde under meglingen natt til onsdag. Status er slik: Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) la frem et forslag til særavtale som skal gjelde til en ny nasjonal standard for utdanning er bestemt av myndighetene. Det ville Spekter være med på, men de ville tidsavgrense særavtalen til ni måneder. – Vi strakk oss langt og var villig til å fryse dagens ordninger frem til 15. juni 2017, med mulighet for forlengelse. Men det ville ikke Lokomotivmannsforbundet være med på. Det ville at avtalen skulle være helt åpen, sier direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, Gunnar Larsen. – Men bare til det foreligger en ny nasjonal standard? – Nasjonal standard er ikke noe enhetlig begrep som myndighetene har brukt. Med NLFs forslag til avtale vil det kunne oppstå usikkerhet om når og hvem som skal definere at en nasjonal standard foreligger, slik at avtalen mellom NLF og NSB bortfaller. Det var derfor ikke mulig for oss å inngå en avtale med uendelig utløp. – Dere sa ja i ni måneder; dere står da ikke så langt fra hverandre? – Jo, fordi vi mener det kan være en risiko for at den foreslåtte særavtalen vil kunne binde oss i mange år, og vil dermed påføre NSB og CargoNet konkurranseulemper i forhold til andre aktører som ikke har tilsvarende avtaler.

– Og vi skjønner jo at dette kan komme til å vare mye lenger, nå som denne meglingen ikke lyktes, sier Gjerald, som har vært intervjuet av lokalavisen Smaalenenes Avis.



– Så frustrerende



Direktør for kommunikasjon og samfunnskontakt i Spekter, Gunnar Larsen, gikk langt i å bekrefte at det kan ta tid, overfor VG onsdag ettermiddag.

Han sa rett ut det må et under til hvis torsdagens tvungne megling skulle ende streiken og at det ser ut til at partene faktisk ikke vil greie å bli enige.

– Det er altså så frustrerende at jeg ikke kan få sagt det. Til å begynne med hadde vi pendlere sympati med streiken. Men etter en måned og utsikter til at det skal vare mye lenger, så skaper det så mange praktiske problemer for folk, at det virkelig tar på, sier Gjerald til VG.

– Har ikke lappen



Han bor på Mysen og har et grunnleggende problem som forsterker krisen.

– Jeg har ikke lappen i en alder av 46 år og jeg skjønner jo nå at jeg burde hatt det.

Gjerald er vekter i Oslo. Han jobber dagvakt og kveldsvakt annenhver uke.

– Det går nå stort sett bare buss i rushtiden og det gjør livet svært uforutsigbart. Jeg er avhengig av at noen kan kjøre meg. Og hjem om kvelden er det et stort problem.

Hotellovernatting



Han sier han ofte får sitte på med en snill venninne om morgenen, men at han er avhengig av at sønnen og samboeren kan hente ham.

– Det er en stor belastning på dem og enkelte ganger går det ikke. Jeg har hittil måtte overnatte på hotell i Oslo en gang.

Gjerald sier løsningen i krise er å ta ut feriedager og avspasering.

– Det har jeg måtte ty til. Jeg har en forståelsesfull arbeidsgiver og vi har klart å finne løsninger.

5000 kroner



Han sier streiken svir i lommeboken.

– Vi får til vanlig dekket månedskortet til NSB, men ikke buss, som koster 140 kroner turen. Samlet med bussbilletter, drivstoffutgifter til min venninne og hotell, har streiken kostet meg rundt 5000 kroner på fire uker.

– Det økonomiske er en ting, men alt det praktiske; kommer han seg hjem i dag? rekker han middag? – det begynner å bli frustrerende for dem rundt deg og påvirker hverdagslivet vårt ganske kraftig, sier han.