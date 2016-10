Togstreiken er over

Etter fem uker med streik har partene endelig fått i land en løsning. Ifølge NSB vil togene begynne å gå som normalt igjen mandag.

På en forsinket pressekonferanse søndag morgen kunne riksmekler Nils Daleide meddele at Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og arbeidsgiveren Spekter og NSB hadde nådd en løsning på den månedslange togstreiken.

Den siste tiden har vært preget av fulle busser og lange bilkøer på innfarten til Oslo fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen var innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig, også Sørlandsbanen var berørt.

– Partene er enige om en ny tariffavtale og var enige om å be om bistand fra myndighetene om regelverksutviklingen. Det kom nylig et svar fra myndighetene som har hatt stor betydning for løsningen. Interessekonflikten er løst, sier Dalseide.

Fornøyd lokførerleder



Bakgrunnen for konflikten var at lokførerne ville ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB ville vente på krav fra myndighetene.

Etter en felles henvendelse fra partene søndag, har Samferdselsdepartementet forpliktet seg til å sette i gang et arbeid for å etablere en nasjonal standard for kompetanse og opplæring for lokomotivførere.

– Vi har fått en forpliktende brev hvor myndighetene lover at den nasjonale standarden skal beskrives. Det skal gjøres en tydeliggjøring, samt en gjennomgang og endring av forskriftene som ivaretar det vi har vært opptatt av. Dette blir ikke bare en NSB-løsning, men en som skal gjelde alle på hele den norske jernbanen, sier leder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) Rolf Ringdal.

Togdriften gjenopptas mandag



Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) gikk ut i streik 28. september etter at det ikke ble enighet i forhandlingene.

De siste ukene har nærmere 300 togavganger blitt innstilt hver dag som følge av streiken. 124 lokførere var torsdag i streik etter den siste opptrappingen onsdag. Tusenvis av togpendlere på Østlandet og er berørt.

–Streiken avsluttes umiddelbart, og NSB og CargoNet vil nå sørge for å få togene raskt tilbake i ordinær drift, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Og fortsetter:

– Det er mange som skal kalles inn fra permisjon og streik. Forhåpentligvis får vi togene på plass raskt. Jeg oppfordrer alle til å følge med på appene våre, sier NSB-direktør Geir Isaksen.

Også arbeidsgiverorganisasjonen Spekter er svært fornøyde med søndagens resultat.

– Vi er fornøyd med at myndighetene nå klargjør kompetansekravene, og at slike krav ikke blir tariffestet i NSB og CargoNet, sier administrerende direktør Anne-Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter til NTB.

