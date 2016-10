Togstreik gir overfylte busser og bilkøer inn mot Oslo

Streiken blant lokførerne, som har ført til at det ikke går noen lokaltog på Østfoldbanen, gir proppfulle busser inn til hovedstaden.

På Hauketo, rundt syv km fra sentrum, sto det igjen ca 25 mennesker på bussholdeplassen da bussen kjørte. Det var rett og slett ikke plass til dem.

Det vil si at herfra og inn til hovedstaden kunne folk bare glemme å komme på.

– Jeg hadde egentlig ventet at det skulle være verre, men dette er det verste jeg har sett på 10 år, forteller VG-reporter Øyvind Engan som hadde tatt sykkelen fatt. Han tipper at en del pendlere har valgt å ha hjemmekontor i dag.

Ifølge Google maps var det mandag morgen stillestående kø mot Oslo sørfra på E18 fra Mastemyr og på E6 fra Åsland rett utenfor bygrensen.

KØ: Stillestående kø ved Fiskevollvbukta på E18. Foto: , ØYVIND ENGAN

Lørdag ble 47 nye lokførere tatt ut i streik, skriver NTB. Dermed går det ingen lokaltog på Østfoldbanen. Regiontogene stopper heller ikke i Moss, Vestby, Ås, Ski eller Kolbotn. Til sammen er nå 118 lokførere i streik.

VGs reporter så at fjerntoget fra Halden hadde ledige sitteplasser, men dette stoppet ikke på vei sin ferd inn mot hovedstaden.

Flere av togene mellom Oslo og Bergen er også innstilt, i tillegg til at Vossebanen og lokaltogene til Arna er berørt. NSB opplyser til NTB søndag kveld at begge nattogene mellom Bergen og Oslo er innstilt søndag kveld. I tillegg er et morgentog fra Oslo og et kveldstog fra Bergen innstilt.

Striden står om hvilke krav som skal stilles til lokførernes opplæring. Lokførerne vil ha et krav om en nasjonal standard for lokførerutdanningen inn i tariffavtalen, mens NSB vil vente på krav fra myndighetene.