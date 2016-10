Togkaoset fortsetter – og nå kan også sørlandsbanen bli rammet

118 lokførere er allerede tatt ut i streik og nesten 300 tog står daglig. Samtidig som det varsles om en ny opptrapping av streiken, melder NSB at 60 konduktører permitteres.

– Vi har signalisert veldig tydelig at vi krever at NSB kommer til forhandlingsbordet, men slik det er nå virker det ganske fastlåst, sier forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), Rolf Ringdal.

Togstreiken som har pågått i over to uker har rammet rundt 20.000 passasjerer daglig på Østfoldbanen. Om ikke partene kommer til en enighet denne uken, varsler NLF at også Sørlandsbanen vil bli rammet.

– Vi har besluttet å trappe opp i neste uke, for å legge press på NSB. Men vi ønsker ikke at trafikken skal stoppe helt opp eller ramme passasjerene på Østlandsbanen ytterligere, så derfor har vi besluttet å ta ut lokførere på Sørlandsbanen om streiken vedvarer, sier Ringdal.

Disse strekningene er rammet



Streiken som startet 29. september har hittil ført til at 118 lokførere er tatt ut i streik og rundt 300 tog daglig er innstilt.

Det er spesielt pendlerne på Østlandet som er blitt rammet da lokaltogene på disse strekningene er innstilt:

** Linje L1 Spikkestad–Lillestrøm, Lillestrøm–Spikkestad

** Linje L2 Stabekk–Ski, Ski–Stabekk

** Linje L12 Kongsberg–Eidsvoll, Eidsvoll–Kongsberg

** Linje L13 Drammen–Dal, Dal–Drammen

** Linje L14 Asker–Kongsvinger, Kongsvinger–Asker

** Linje L21 Stabekk–Moss, Moss–Stabekk

** Linje L22 Skøyen–Mysen, Mysen–Skøyen

I forrige uke ble også lokalstrekningene mellom Bergen og Arna, og Bergen til Voss rammet.

Om streiken trappes opp vil også strekningen Oslo–Kristiansand–Stavanger rammes, men Ringdal ønsker ikke å si noe om ytterligere hvor mange lokførere som da tas ut i streik.

FIRER IKKE: Leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal, sier til VG at de ikke vil fire på kravene om lokførernes kompetanse. Foto: Terje Pedersen, , NTB scanpix

NSB permitterer 60 konduktører

– Det er en naturlig konsekvens av at man ikke har jobb å tilby fordi det ikke går noen tog, sier kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til NTB, om at de fra mandag av permitterer 60 konduktører.

Han sier dette ikke vil få noen betydning for passasjerene siden togene ikke skulle gå likevel.

NSB hevder at konduktørene permitteres på grunn av den pågående konflikten mellom Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og NSB, men Oslo Distrikts Konduktør Forening er uenig i at dette er et godt argument, skriver Moss Avis.

– De rammede konduktørene tjenestegjør ikke bare på tog som er rammet av arbeidskonflikt, men også på andre tog. Oslo Distrikts Konduktør Forening har sendt krav til NSB om at tog som permitterte konduktører skulle ha tjenestegjort på, må innstilles, skriver foreningen i en pressemelding.

Vil ikke fire på kravene



Streiken i Lokomotivmannsforbundet startet etter at meglingen mellom LO Stat og Spekter, som representerer henholdsvis Norsk Lokomotivmannsforbund og NSB, brøt sammen.

Partene er uenige om hvordan det skal settes krav til lokførerutdanningen.

– Vi er ikke villige til å fire på kravene for å sette oss ved forhandlingsbordet. Vi kan gå med på å diskutere tariffavtalen, men vi er ikke villige til å forhandle om vår kompetanse og gå på akkord med sikkerheten, sier Ringdal.

Kommunikasjonssjef i NSB, Åge-Christoffer Lundeby, sier til VG at NSB ikke ønsker å forhandle i pressen.

– Vi er klar over at hvis vi skal få løst konflikten, så må vi sette oss ned og snakke. Det er vi villige til, men vi forhandler aldri i pressen eller kommenterer eventuelle krav, sier Lundeby, og legger til:

– Streiken er særdeles anstrengende for passasjerene våre, og det er en veldig slitsom hverdag for mange på Østfoldbanen. Vi har stor interesse av at dette blir avsluttet så fort som mulig. Samtidig er det slik at vi må bli enige, sier han.

