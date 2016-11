Subsidierer billigere togbilletter - men ikke der folk flest bor

Togpassasjerer i storbyområdene får ikke nyte godt av regjeringens kutt i billettprisene. Både Oslo-byråd, Lan Marie Nguyen Berg (MDG) og fylkesordfører Anette Solli (H) i Akershus føler seg frakjørt.

Staten skal bruke totalt 3 milliarder kroner neste år på tjenester fra NSB til persontransport. Samtidig får mange passasjerer glede av lavere priser på billetter og månedskort.

Men ikke i områdene der det er flest togreisende. I Oslo og Akershus må lokalpolitikerne ut med 190 millioner kroner selv fra egne kontoer for å holde billettprisene for togreisende på et noenlunde lavt nivå.

– Det er virkelig urettferdig og skjevt. Vi har laget selskapet Ruter for å få et best mulig samordnet pris- og kollektivtilbud for innbyggerne våre. For å ha en felles pris med NSB, overfører vi 190 millioner kroner dit. Når NSB da setter ned prisene for resten av landet og vi subsidierer månedskortene i vårt område, så blir dette underlig, sier fylkesordfører Anette Solli i Akershus til VG.

Hun representerer regjeringspartiet Høyre. Men mener bestemt at regjeringen gjør en blunder når den utelater storbyoråder som Oslo, Trondheim og Stavanger fra rabatt-støtten til togreisende.

TOGMINISTER: Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Oslo og Akershus ikke har så mye å klage på hva gjelder offentlig støtte til tog- og kollektivtrafikk. Her er han avbildet ved et godstog-lokomotiv på Alnabru. Foto: Jan Petter Lynau , VG

– Den største kundegruppen får altså ikke del i statens subsidier. Vi kan ikke fortsette sånn. Vi klarer ikke over tid å fortsette å betale 190 millioner kroner i året til NSB. Det er ikke bærekraftig for oss, legger Solli til.

Miljø- og samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) i Oslo, er rørende enig med «nabo» Solli i Akershus.

– Men dere har jo selv skrudd opp kollektivtakstene for buss og bane i Oslopakke 3?

– Det blir helt feil å blande det inn i denne sammenhengen. Det er urimelig at regjeringen reduserer prisene ellers i landet, men ikke her hvor toget er en så viktig del av det daglige transportsystemet. Når vi må overføre 190 millioner kroner i året til NSB går det utover kollektivtilbudet i hovedstaden, svarer Berg.

Hun mener Oslopakke 3 på sin side er en finansiering av nye kollektivtiltak som de reisende selv vil få nyte godt av.

– Grønt kinder-egg



Nå er budskapet hennes at Stortinget må rette opp skjevheten i statens billettrabatt-subsidier allerede i den pågående statsbudsjett-behandlingen.

– Her snakker vi om et grønt kinder-egg i innspurten av budsjettforhandlingene på Stortinget. Oslo og Akershus er i full gang med å kutte klimagassutslipp i transportsektoren, redusere luftforurensing og gjøre det enklere å reise i regionen vår. Vi vil hjelpe regjeringen med å kutte utslipp og det håper jeg Venstre og Krf tar med seg inn i forhandlingene, sier Berg.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) mener Oslo og Akershus-politikerne ikke har noen grunn til å føle seg forbikjørt.

– Jeg må minne om at Oslo og Akershus får rundt 300 millioner kroner mer årlig til kollektivsatsing nå enn under den rødgrønne regjeringen, skriver Solvik-Olsen i en sms til VG.

Solvik-Olsen: Historieløst



Han kaller det litt historieløst å forsøke å skape et slags kriseinntrykk av kollektivbevilgningene til storbyområdene. Onsdag stiller også Oslo-representant Jan Bøhler et spørsmål til Solvik-Olsen om saken i Stortinget.

– Alle tre vet utmerket godt at det pågår en prosess rundt dette, hvor Ruter, NSB og Samferdselsdepartementet er involvert, ifølge Solvik-Olsen.

– Vil storbyområdene også kunne vente seg denne statlige subsidieringen av togbilletter og månedskort som et resultat av denne prosessen?

– Oslo og Akershus får allerede langt mer penger enn tidligere til kolektivsatsing. Når det gjelder billettpriser på tog så må vi sikre at alle byer behandles likt. Hva resultatet blir, gjenstår å se, svarer samferdselsministeren.

Bøhler: Bakvendtland



Aps Jan Bøhler på Stortingets Oslobenk, mener det er fullstendig skjevt at det området i landet som bruker toget mest, støttes minst av staten - i form av billett- og månedskortrabatt.

– Det er helt «høl i hue». Det er jo Bakvendtland at det området der flest bruker tog ikke skal få del i den samme statlige rabatt-støtten som ellers i landet, sier Bøhler.