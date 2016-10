Spekter-sjef varsler at togstreiken blir langvarig - pendlerne er skuffet

Partene i togstreiken var ganske nær en løsning i natt, men når de ikke ble enige, kan streiken blir meget langvarig.

– Det sier seg selv, at dette vil kunne ta tid: Når vi meklet i 16 timer etter at konflikten snart har vart i en måned, og vi ikke klarte å bli enige i natt, da er det vanskelig å se at vi kan klare å bli enige, sier direktør for kommunikasjon og samfunnspolitikk i Spekter, Gunnar Larsen.

Han sier at den tvungne meklingen de er innkalt til torsdag, derfor etter alle solemerker vil bli avsluttet raskt.

– Man vet jo aldri, men det skal et under til for at det kommer noe ut av den tvungne meklingen. Det er bare et formelt skritt som meklingsmannen må gjennomføre, sier Larsen.

Uenige om tid



VG har forsøkt å gå opp hva som skjedde under meklingen i natt. Status er slik:

Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) la frem et forslag til særavtale som skal gjelde til en ny nasjonal standard for utdanning er bestemt av myndighetene.

Det ville Spekter være med på, men de ville tidsavgrense særavtalen til ni måneder.

– Vi strakk oss langt og var villig til å fryse dagens ordninger frem til 15. juni 2017, med mulighet for forlengelse. Men det ville ikke Lokomotivmannsforbundet være med på. Det ville at avtalen skulle være helt åpen.

– Konkurranseulemper



– Men bare til det foreligger en ny nasjonal standard?

– Nasjonal standard er ikke noe enhetlig begrep som myndighetene har brukt. Med NLFs forslag til avtale vil det kunne oppstå usikkerhet om når og hvem som skal definere at en nasjonal standard foreligger, slik at avtalen mellom NLF og NSB bortfaller. Det var derfor ikke mulig for oss å inngå en avtale med uendelig utløp.

– Dere sa ja i ni måneder; dere står da ikke så langt fra hverandre?

– Jo, fordi vi mener det kan være en risiko for at den foreslåtte særavtalen vil kunne binde oss i mange år, og vil dermed påføre NSB og CargoNet konkurranseulemper i forhold til andre aktører som ikke har tilsvarende avtaler.

– I evig tid



– De ga seg på at dette skal inn i tariffavtalen?

– Slik forhandlingene forløp var ikke det veldig tydelig for oss. Lokomotivmannsforbundet krever at dersom de ikke blir fornøyd med resultatet av det arbeidet myndighetene nå skal iverksette, for å presisere de nasjonale kompetansekravene, så gjelder en evigvarende avtale med NSB og CargoNet, hvor Lokomotivmannsforbundet bestemmer kravene til opplæring.

– Men selve utdanningsspørsmålet krevde de ikke å få inn i tariffavtalen?

– Så lenge de ikke var villig til tidsmessig å avgrense særavtalen, opplevde vi at de ville få en ordning som i verste fall kan vare i evig tid. Det var det ikke aktuelt å være med på, sier Larsen.

Forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) har foreløpig ikke vært tilgjengelig for kommentar onsdag.

– Veldig kjedelig



Det var frustrerte pendlere VG møtte på Oslo S onsdag morgen, som kom med buss i stedet for tog fra Østfold.

– Jeg er veldig skuffet over at de ikke kom til enighet i natt. Det er veldig plundrete for oss. Jeg bruker en time lenger tid hver dag, sier Berit Andersen.

– I verste fall kan det vare til jul?

– Ja, vi må vel være forberedt på det.

– Det er full buss og forsinket på jobb. Det er veldig kjedelig, sier Reidar Høyem før han haster på jobb.

Tusenvis av pendlere på Østlandet rammes hver dag.

Her er områdene som er tatt ut



Her er 124 lokførere tatt ut i streik:

Bergen (7)

Kristiansand (7)

Lillestrøm (28)

Oslo (19)

Ski (29)

Moss (33)

Trondheim (1)

For å øke presset ytterligere, trappes streiken opp med seks nye lokførere på Sørlandsbanen fra onsdag. Til sammen vil da 124 lokførere være i streik.

Togstreiken, som har pågått siden slutten av september, har rammet rundt flere tusen passasjerer daglig.

Den siste tiden har vært preget av fulle busser og lange bilkøer på innfarten til Oslo fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig.

