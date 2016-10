Etter flere uker med streik skulle alle tog gå som normalt tirsdag, ifølge NSB. Det var ikke tilfelle da Borghild Holtedahl troppet opp på perrongen i dag morges.

– Det første som møtte meg var forsinkelser og kanselleringer. Når jeg dro hjemmefra til barnehagen, så alt ut til å være i rute, men det forandret seg raskt, sier Holtdahl til VG.

Alle landets tog skal gå som normalt tirsdag morgen etter den nesten fem ukerlange lokførerstreiken, ifølge NSB.

– Vi har noen forsinkelser, men ikke noe utover normalen, sa kommunikasjonssjef Åge-Christoffer Lundeby i NSB til NTB.

Passasjer: – Irriterende!



Ifølge flere passasjerer VG har snakket med stemmer ikke det Lundeby sier.

– Først ble syv-toget fra Ski en halv time forsinket. I mellomtiden kom det meldinger om at alle togene i mellom kansellert, sier Holtedahl.

Etter mye venting kom hun seg på et stappfullt tog til jobb. Tålmodigheten hun har igjen med NSB, er knapp, forteller hun.

– Vi jubla for at togene endelig går igjen, men så åpner NSB med en morgen med kanselleringer. Det er irriterende.

Lokomotivmannsforbund (NLF) gikk ut i streik 28. september. På det meste var 124 lokførere i streik og om lag 300 avganger innstilt daglig.

Maria Bergsten ble over en time forsinket til jobb tirsdag morgen. Foto: Privat

Mange frustrerte pendlere



Maria Bergsten ble også forsinket til jobb i dag.

– Jeg sto på Greverud stasjonen og ventet, men det kom ingen tog. Jeg skulle ta 07.21-toget, som ikke var på stasjonen før klokken 08. Toget kjørte til Oslo S, men videre derfra var det innstilt, sier Bergsten.

Hun møtte mange frustrerte pendlere på vei til jobb i dag.



– Det føles urettferdig at NSB skriver at det ikke er forsinkelser, når det ikke stemmer. Jeg blir frustrert over uforutsigbarheten. Det er vanskelig for oss med barn, som er avhengig av å kjøre og hente, sier Bergsen, som allerede gruer seg til hjemreisen i dag.

NSB: – Normal togmorgen

Håkon Myhre i NSB forteller at problemene er beklagelige, men at det bare er snakk om et forsinket tog i dag.

– Dette blir en mer eller mindre normal togmorgen, hvor de fleste tog går som normalt. Vi har noen forsinkelser, men vi har ikke utsatt kundene våre for store forsinkelser i dag. At det har vært forsinkelser på de togene du nevner er selvfølgelig beklagelig.