NSB vil kutte 300 ansatte innen desember 2018

Jernbanereformen og økt konkurranse krever en «slankere og mer effektiv» organisasjon, ifølge selskapet.

NSB opplyser at nedbemanningen kommer som del av omfattende endringer for å effektivisere driften og redusere interne og eksterne kostnader.

«Som ledd i dette har styret i NSB vedtatt en prosess med sikte på nedbemanning av rundt 300 ansatte innen ledelse og administrasjon i persontogvirksomheten frem mot 2018», skriver NSB i en pressemelding.

– Dette er en tung beslutning for NSB. Vi er inne i en av de mest krevende omstillingene i NSBs historie, og dette er grep vi er helt nødt til å gjøre nå, sier konsernsjef Geir Isaksen.

Ifølge selskapet vil omstillingen bli gjennomført i samarbeid med de ansattes organisasjoner. Overtalligheten vil først og fremst vil bli forsøkt løst gjennom naturlig avgang og «virkemidler som utløser frivillige oppsigelser gjennom 2017 og 2018».

Nestleder Jane B. Sæthre i Norsk Jernbaneforbund opplyser til VG at vedtaket ble gjort på et styremøte onsdag. Forbundet var på forhånd kjent med at nedbemanning kunne bli resultatet.

– Vi forventer at dette skal skje gjennom frivillig avgang, sluttpakker og andre stimuleringsmidler. Vi kommer ikke til å akseptere oppsigelser, sier hun.

– Det kommer ikke som noen overraskelse. Men for de ansatte er dette uforståelig. Det som har vært sagt i forbindelse med jernbanereformen er at den vil avstedkomme flere yrker i jernbanerelatert virksomhet og ikke færre, og det viser seg at det er ord som ikke holder vann, sier Sæthre.

NSB skriver følgende om jernbanereformen i sin pressemelding:

«Som følge av jernbanereformen skal flere virksomheter som i dag er eid av NSB-konsernet få nye eiere. ROM Eiendom, togvedlikeholdsselskapet Mantena, samt virksomhet knyttet til togmateriell og salgs- og billettløsninger blir skilt ut fra

NSB-konsernet i 2017. Samtidig blir persontogvirksomheten

i NSB gradvis bli konkurranseutsatt.»

– Nedbemanning er et av flere grep vi må gjøre for å sikre at vi er i en posisjon der vi kan vinne konkurransene om trafikkpakkene som kommer på jernbanen, sier Isaksen.