NSB får ikke tak i nok busser til å avhjelpe Østfoldbanen

Heller ikke i morgen kan passasjerer på Østfoldbanen regne med NSB, de får nemlig ikke tak i nok busser.

Klokken 2030 i kveld hadde NSB bare fått tak i 10 busser.

NSB opplyste tidligere i dag at togene på Østfoldbanen ikke går før på tirsdag selv om lokførerstreiken nå er over. Det gjør heller ikke lokaltog på Østlandet.

– Det blir ingen lokaltog som kjører i morgen. Vi ser på alle slags løsninger, men vi har ikke tog og personell på riktig sted og til riktig tid. Vi trenger et ekstra døgn til å få alt på plass, men fra og med tirsdag vil vi ha fullt tilbud, sier Liv Eggebø, pressevakt i NSB, til VG.

– Per nå har vi bare ti busser på plass. Det er langt fra det vi gjerne skulle ha, men vi har et veldig godt samarbeid med Ruter som gjør alt de kan. De har fått inn ekstra busser fra Kolbotn og inn til Oslo, sier Eggebø.

På en forsinket pressekonferanse søndag morgen kunne riksmegler Nils Daleide meddele at Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) og arbeidsgiveren Spekter og NSB hadde nådd en løsning på den månedslange togstreiken.

Regiontog på Østfoldbanen stopper ikke



Hun opplyser at heller ikke i morgen, mandag, vil regiontogene fra Halden stoppe mellom Rygge og Oslo. Det skyldes sikkerhetsmessige årsaker, at NSB frykter at togene vil bli overfylt.

– Beregn god tid og reis gjerne utenom rushtiden om det er mulig. Hvis passasjerene har funnet greie reiseruter under streiken, så anbefaler vi at de bruker disse rutene i morgen også, sier Eggebø.

Regiontog mellom Oslo og Stavanger, Bergen og Trondheim kjører som normalt fra og med i morgen, mandag 31. oktober, klokken 03.00.

Lokaltog i Bergen og Vossabanen vil også kjøres som normalt fra og med i morgen, mandag 31. oktober, klokken 03.00.