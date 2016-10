Nå rammes Sørlandsbanen av streik

Fra og med onsdag vil daglige avganger bli kansellert på Sørlandsbanen når togstreiken trappes ytterligere opp.

Togstreiken som har pågått i over to uker har rammet rundt 20.000 passasjerer daglig på Østfoldbanen.

118 lokførere er fra før av tatt ut i streik, og rundt 300 tog står daglig.

Fredag ettermiddag sier forbundsleder Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF) til VG at streiken trappes ytterligere opp.

– Vi har besluttet å ta ut seks lokførere i Kristiansand, og det vil ramme daglige avganger fra Sørlandsbanen, antagelig mellom en og fem avganger, sier Ringdal til VG og legger til at passasjerene vil merke streiken på Sørlandet først på onsdag.

– Grunnen til at vi trapper opp er at NSB ikke har kommet oss i møte når det gjelder nasjonal standard, og de er heller ikke villige til å diskutere dette, sier Ringdal.

Mandag permitterte NSB 60 konduktører som følge av streiken. Ringdal uttalte da at de krever at NSB kommer til forhandlingsbordet, men at situasjonen virker fastlåst.

Tirsdag møttes partene uten at samtalene førte frem.

STREIKER: leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, Rolf Ringdal får støtte av LO-leder Gerd Kristiansen. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Forbundsleder i Norsk Lokomotivmannsforbund (NLF), Rolf Ringdal, har tidligere sagt til VG at de ikke ønsker å ramme passasjerene på Østlandsbanen ytterligere.

Det er grunnen til at de besluttet å ta ut lokførerne på Sørlandsbanen dersom streiken skulle trappes opp.

Streiken ført til overfylte busser og lange bilkøer inn og ut av Oslo. Pendlere VG snakket med i kveldsrushet onsdag anslår at de bruker en drøy time ekstra til og fra byen, begge veier, hver dag.

En kraftig opptrapping som fører til at nye reisende blir rammet av togstans, kan være det som får Anniken Hauglie (H) til å kalle inn partene, sier økonomiprofessor Steinar Holden til NRK.

KØ: Togstreiken fører til fulle busser. Foto: Mattis Sandblad , VG

Dette krangler de om



Norsk Lokomotivmannsforbund, som har rundt 1650 medlemmer, vil ha utdanningskrav inn i tariffavtalen, noe som innebærer at det skal være en nasjonal standard på utdanningen for lokomotivførere.

Arbeidsgiverne, deriblant CargoNet og NSB Persontog, mener derimot at det er de som har ansvaret for sikkerheten på jernbanen og dermed hva lokførerne må kunne. Derfor vil de ha kompetansekravene regulert på myndighetsnivå – ikke i lokomotivførernes tariffavtale.

Dette mener Norsk lokomativmannsforbund at vil «rasere» lokomotivførernes utdanning, mens NSB igjen mener at det å tariffeste krav til opplæring ikke tilsvarer en nasjonal standard.

