Jernbaneforbundet: Vurderer brudd med NSB

Hvis ikke NSB gir etter for lokførernes utdanningskrav, kommer også Jernbaneforbundet til å bryte samarbeidet med sin arbeidsgiver i løpet av helgen.

Tips oss 2200 22 00 00 00

2200@vg.no

Dermed ser det ut til at konflikten mellom NSB og deres ansatte kan spisse seg ytterligere til.

– Kommer de ikke til enighet, bryter vi samarbeidet med NSB i løpet av denne helgen her. At de skal redusere kostnader gjennom hva personellet skal lære, aksepterer vi ikke, sier Jane B. Sæthre, forbundsleder i Jernbaneforbundet, i en solidaritetserklæring til Lokomotivmannsforbundet.

Bakgrunn: Dette krangler NSB og lokomotivforbundet om

Hun representere dermed de som arbeider «bak i toget», blant annet konduktørene. Hennes forbund er foreløpig ikke i streik, men som følge av Norsk Lokomotivmannsforbunds (NLF) streik, er rundt 50–60 medarbeidere permittert.

Spekter: – Streiken er meningsløs

Streik aktuelt



Samarbeidet med NSB som Sætre snakker om dreier seg om NSBs store omstillingsarbeid.

– Et brudd av samarbeid handler om at de ansatte trekker seg ut av dette arbeidet. Det vil forsinke prosessen. Et videre arbeid vil eventuelt foregå videre gjennom bedriftens styringsrett, som sjelden er noen god løsning, sier Sæthre.

Jane-B-Sathre.jpg - FORBUNDSLEDER: Jane B. Sæthre. Foto:

– Kan det bli aktuelt å streike også for dere?

– Det kan komme til et slikt punkt, sier Sæthre, som forteller at det vil være neste skritt på veien om et samarbeidsbrudd ikke fører frem.

De siste ukene har nærmere 300 togavganger blitt innstilt hver dag som følge av streiken. 124 lokførere var torsdag i streik etter den siste opptrappingen onsdag. Tusenvis av togpendlere på Østlandet og ved Sørlandsbanen er berørt.

Les også: Togstreik fører til overfylte busser og bilkøer inn mot Oslo

Krangler om utdannelse



Den store striden dreier seg om hvor lang utdannelse lokførerne skal ha krav på. NSB ønsker en opplæring på fire måneder, noe lokførerne mener er en rasering av dagens utdannelse på to år.

Fikk du med deg? NSB kutter 300 jobber

– Vi synes det er på tide å få frem at det NSB holder på med ikke bare handler om lokførere, men også om resterende ombordpersonell i tog. NSB forbereder seg på et konkurranseregime ved å redusere utdanningen betydelig. Dette handler ikke om makt, dette er et angrep på opplæringen av de ansatte i toget, sier Sæthre.

I går var det tvungen megling mellom partene.

– I kveld skjedde det svært lite, hvis du tenker på resultater, sa Rolf Ringdal, leder i Norsk Lokomotivmannsforbund, til VG etterpå.

Spekter: – Det er synd



– NSB og Spekter tar til etterretning at Jernbaneforbundet ikke ønsker å delta i ordinære samarbeidsprosesser i bedriften så lenge streiken til Lokomotivmannsforbundet pågår. Det er synd, men må nesten være opp til Jernbaneforbundet, sier administrerende direktør i Spekter, Anne-Kari Bratten.

Til VG sier hun at diskusjoner om hvilke krav som skal stilles til utdanning av lokomotivførere må diskuteres mellom myndighetene og aktørene i jernbanesektoren.

Må velge mellom stillestående kø og streikefulle busser: – Pest eller kolera

– Dette er temaer som ikke egner seg for forhandlinger i et lønnsoppgjør. Dersom LO Stat nå også vil at også medlemmer i Jernbaneforbundet skal streike for kravet til Lokomotivmannsforbundet, regner vi at de melder fra til Spekter om det på vanlig måte og i henhold til de prosedyrene vi har avtalt på forhånd.