Ingen løsning på togstreiken: Trappes opp onsdag morgen

Etter å ha sittet ved forhandlingsbordet i 16 timer, har partene gått hvert til sitt – uten noen løsning.

Det bekrefter Rolf Ringdal i Lokomotivmannsforbundet til VG ved 04-tiden natt til onsdag.

Dermed går togstreiken inn i sin fjerde uke, og tusenvis av pendlere på Østlandet må fortsette med å stå i lange køer og finne alternative transportmuligheter for å komme seg på jobb.

For å øke presset ytterligere, trappes streiken opp med seks nye lokførere på Sørlandsbanen fra onsdag. Til sammen vil da 124 lokførere være i streik.

– Vi beveget oss og kom NSB i møte på det vi oppfattet var vesentlig for dem. Det viktigste for oss har vært å sikre en nasjonal standard for kompetanse. Vi tilbød oss å ta dette ut av overenskomsten, men bli enig med NSB om et felles krav overfor myndighetene, sier Ringdal til NTB.

Blir du berørt av streiken?



Forbundet ba NSB forplikte seg fram til en nasjonal standard var på plass, men sier motparten bare ville forplikte seg i åtte måneder.

– Det var umulig å avslutte streiken for åtte måneder.

Forvirret? Dette krangler de om

På arbeidsgiversiden sier Spekter at det ikke var noen reell bevegelse hos motparten.

– Vi er reagerer sterkt på at Lokomotivmannsforbundet nå har forledet kunder og passasjerer til å tro at de har endret kravene sine slik at togene igjen kan gå som normalt. I realiteten står de fast på kravet om å tariffeste hvilken kompetanse togførere skal ha, sier kommunikasjonsdirektør Gunnar Larsen i Spekter.

Han beklager sterkt at streiken nå fortsetter.

Den siste tiden har vært preget av fulle busser og lange bilkøer på innfarten til Oslo fra Follo og Østfold – ettersom alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Til vanlig har disse togene rundt 20.000 passasjerer daglig.

