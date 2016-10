Fortsatt streikekaos for NSB

Streiketrøtte østfoldinger har måttet holde ut nok en dag med streikekaos og innstilte togruter.

NSBs driftsavdeling klarte ikke få mannskap på plass raskt nok etter at streiken ble avblåst søndag.

– Nei, dette gikk bare ikke. Vår driftsavdeling har jobbet døgnet rundt under helestreiken for å holde flest mulig togruter operative, men da streiken plutselig var over søndag ettermiddag, ble det en formidabel oppgave å bemanne alle tog fra mandag av, sier pressevakt Håkon Myhre i NSB til VG.

Bare to tog mot Østfold



Fakta om togstreiken * 118 lokførere i Norsk Lokomotivmannsforbund er i streik etter at det ikke ble enighet i meklingen mellom LO Stat og Spekter 28. september. Medlemmene arbeider i NSB og NSB-eide CargoNet. * 109 av dem kjører tog på Østlandet, 7 kjører i Bergen, 1 kjører i Trondheim og 1 kjører i Kristiansand. * Alle lokaltog på Østfoldbanen er innstilt. Flere regiontog kjører, men disse kjører direkte fra Oslo S til Rygge og stopper derfor ikke på steder som Moss og Ski stasjon. * Noen av regiontogene mellom Oslo og Bergen blir innstilt. Det samme gjelder noen av lokaltogene på Vossebanen og i Arnalokalen. Kilde: NSB/NTB

– Det skal nå bare være folk som skal i retning Moss og Mysen som er rammet mandag. Her har vi ikke klart å få på plass rett bemanning fra mandag av. Her teller det også at 55 konduktører har vært permittert – og disse måtte kalles inn igjen - hver og en – og det kan være utfordrende på en søndag.

Mandag kveld har NSB klart å sette opp to tog som går i rute – det er alt, forklarer han.

– Vi har prøvd å få tak i alle de bussene vi kan, for å ta unna, og vi har bedt om tilbakemelding hvis det blir slik at folk blir kjørt fra. Hittil har vi ikke fått melding om at folk er kjørt fra. Om dette er fordi innmeldingen til oss svikter, eller fordi folk må vente så lenge at de bare gir opp, vet vi ikke.

Kunne ikke forberede



Han understreker at NSB beklager situasjonen:

– Vi er glad i våre passasjerer, og er lei oss for situasjonen. Men dette har vært en lovlig aksjon, og det er ikke slik at vi kunne forberede dette før streiken var avblåst – det ville også medført problemer. Og avblåsningen av streiken kom like brått og uventet på oss som på alle andre – det er en stor kabal som skal legges for at alle togsettene skal bemannes til rett tid og sted.

Men fra tirsdag morgen skal verden være den samme igjen, også for togkunder i Østfold. NSB lover at da skal alt være på stell.

– Det var nok slik at vi trengte denne dagen for å oppnå normal drift, sier Myhre.