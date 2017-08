For første gang i TV-aksjonens historie, har en organisasjon ikke klart å bruke opp alle pengene som ble samlet inn. Nå må Blå Kors overføre 262.000 kroner til Unicef, som har høstens aksjon.

NRKs innsamlingsaksjon i 2008 skaffet Blå Kors 192 milioner kroner. Selv om fristen for å bruke de innsamlede midlene i utgangspunktet er fem år, fikk organisasjonen lov til å bruke to år ekstra. Det var likevel ikke nok tid til å bruke opp alle pengene.

Sekretær for NRKs Innsamlingsråd, Erik Skarrud, sier til VG at gjenværende penger etter regelverket skal overføres til neste TV-aksjon.

– Det er gjort i dette tilfellet og restbeløpet er overført til Unicef sin aksjon kommende høst.

– Første gang det skjer



Da Blå Kors satte sluttstrek for TV-aksjonen ved utgangen av 2015, sto 262.000 kroner igjen på konto. Skarrud sier det er første gang det sendes penger videre til en ny aksjon.

– Noen tidligere aksjoner har pågått over lenger tid enn planlagt, men pengene er alltid brukt opp.

– BIDRO TIL ÅPENHET: Jan Elverum er generalsekretær i Blå Kors Norge. Han sier at TV-aksjonen i 2008 bidro til større samfunnsfokus, åpenhet og bevissthet om at rusmisbruk hos foreldre innebærer langvarige livsbelastninger som er skadelige for barn og unge. Foto: Blå Kors Norge

Generalsekretær Jan Elverum i Blå Kors Norge understreker overfor VG at Blå Kors har fulgt regelverket og prosjektbeskrivelsen for TV-aksjonen. Han sier dette om årsaken til at organisasjonen ikke brukte opp alle midlene som ble samlet inn, til tross for at organisasjonen fikk to års «ekstratid» ut over fristen på fem år:

– Tar tid å bygge opp



– Blå Kors brukte penger til å bygge opp tiltak for barn og unge som ble rammet av rusbruk, både internasjonalt og nasjonalt. Det tar tid å bygge opp nye tiltak på en forsvarlig måte, og vi trengte derfor to ekstra år. Det var beklagelig at vi satt igjen med 262.000 kroner av 192 millioner kroner etter 2015.

Ifølge Elverum har innsamlingsmidlene gitt Blå Kors mulighet til å åpne en rekke hjelpetiltak for barn og unge som vokser opp i familier med rusproblemer.

– For vår del har den ekstra tiden betydd at vi har fått sikret videre drift av en rekke av de hjelpetiltakene som ble etablert, og vi kommer i år til å åpne flere av disse tilbudene, med støtte fra både det offentlige og de private. Det hadde ikke vært mulig å få til uten at vi hadde fått TV-aksjonen i 2008.

I 2014 omtalte VG en oversikt fra NRKs Innsamlingsråd som viste at syv av tolv organisasjoner brukte lengre tid på å bruke midlene enn de fem årene som er satt som frist. NRK har nå innskjerpet praksisen, sier Skarrud.

– Får klar beskjed



– Innsamlingsrådet har diskutert problemstillingen og organisasjonene som har eller får TV-aksjonen nå får veldig klar beskjed om at det er maksimalt fem år som gjelder.

– Det skal mye til for at noen får utsettelse, i så fall skal det være en veldig god grunn, sier han.



Årets TV-aksjon går til Unicefs arbeid for å gi utdanning til barn rammet av krig og konflikt, og går av stabelen søndag 22.oktober.

Kommunikasjonsdirektør Merete Agerbak-Jensen i Unicef Norge sier at de ikke var klar over at organisasjonen allerede har en kvart million kroner på innsamlingskontoen, to og og en halv måned før aksjonen arrangeres.

– Det er nytt for oss at vi får overført 262.000 kroner fra TV-aksjonen i 2008. Det er kjedelig for Blå Kors som sikkert hadde gode formål å bruke pengene til, men Unicef Norge lover å forvalte disse midlene på beste måte til det som er vårt gode formål med TV-aksjonen i 2017: Å gi læring til barn og ungdom i fem konfliktrammede land, og derigjennom en bedre fremtid både for hver enkelt og samfunnet.