Forsinkelser, dårlig vær og restriksjoner i arbeidsmiljøloven gjør at NRK må pause «Reinflytting minutt for minutt».

– Vi hadde beregnet å være i mål i går eller i dag. Og vi er faktisk ikke i nærheten av å være der, forteller redaktør Ole Rune Hætta i NRK.

Derfor sendes bare NRKs «Reinflytting minutt for minutt» kun fram til førstkommende mandag klokken 22.

Må stoppe reinsdyr-TV

Årsaken til at NRK må stoppe programmet tidligere enn planlagt er at programmet fikk forsinket oppstart, og at selve reinflyttingen strekker mye ut i tid.

– Det gjør at vi har vært på jobb fryktelig lenge, så det er best å gi seg mens man kan, og man har helsa i behold. Det handler om de ansattes arbeidsmiljø, sier Hætta ifølge NRK.

Til Aftenposten forteller Hætta at det først og fremst om tiden og at de har tøyd strikken så langt de har kunnet når det gjelder deres medarbeidere.

For kamerateamet på vidda har ikke været vært forutsigbart heller. Reinsdyrene begynte å røre på seg etter skjema, noe som forsinket sakte-tv sendingen.

Usikker når de kan sende slutten

– Planen er å forlate reinflokken nå, og så ta opp igjen sendingen før de skal svømme over et noen hundre meter bredt sund over til øya der de er på sommerbeite, sier Rune Møklebust, programsjef i NRK til Aftenposten.

Slik blir siste del av ferden også sendt på direkten og dette blir avlutingen på programmet.

Hvor lang tid det tar før vi kan få se slutten er imidlertid usikkert. Ifølge prosjektleder i NRK, Per Inge A. Åsen, kommer an på når flokken kommer til Kvalsund og at det for øyeblikket er det kuling på Finnmarksvidda, skriver Dagbladet.

– Reinsdyra forstår seg ikke på datoer og sendetider. De følger naturens lover, spøker Åsen til avisen, og anslår at det vil ta fra to til fire dager.